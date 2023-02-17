Фото: Полина Зиновьева

Первыми зрителями стали участники специальной военной операции (СВО). Картину Николая ЛЕБЕДЕВА о судебном процессе над военным преступниками нацистской Германии показали почти за две недели до широкого проката.

«Фильм приобрел особую актуальность»

Изначально планировалось, что «Нюрнберг» появится в прокате 23 февраля – в День защитника Отечества. Однако позднее стало известно, что компании-создатели картины перенесли дату выхода на 2 марта.

В Екатеринбурге картину показали в ККТ «Космос». Зал был полностью занят участниками специальной военной операции. Их намеренно выбрали первыми зрителями картины. Перед собравшимися выступили заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Борис Кириллов и замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

– Здесь есть прекрасный сюжет и сценарий, замечательные актеры. И самое главное – мысль. Сколько веревочке ни виться, а виновные всегда окажутся на скамье подсудимых, – отметил Борис Кириллов. – Я ознакомился с содержанием фильма. Он не только об исторических событиях как таковых, но еще о конкретных людях. Это серьезное произведение, думаю, он войдет в список лучших фильмов года.

– У картины особая история создания, работа началась в 2020 году, – рассказал Павел Креков. – Всем было понятно, что происходит деградация исторической памяти, поэтому сейчас фильм приобрел особую актуальность. Помимо прочего, Николай Лебедев – один из немногих режиссеров, кто умеет сочетать лучшие традиции советского кино с динамикой современного кинематографа.

Картина была создана при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и в том числе при поддержке Российского исторического общества.

Решить задачи

Про Нюрнбергский процесс, с одной стороны, известно очень много. Написано множество статей на разных языках мира. Суд над главными военными преступниками Второй мировой войны начался в ноябре 1945 года. Обвиняемых – высшего руководства фашисткой Германии – было 24 человека. Процесс продолжался 11 месяцев.

С другой стороны, кроме факта самого трибунала люди редко идут дальше. С военными историями так часто бывает. Никто, конечно, не говорит, что надо читать все 40 томов, в которых в итоге были собраны данные процесса в Нюрнберге, но знать основные моменты, безусловно, нужно. И художественные фильмы в этом смысле очень полезны. Как бы ни ругали военные картины последних лет по разным поводам, но порой они заново открывают забытые страницы истории.

Уложить такой объем информации в один фильм – задача трудная. Потому что нужно решить несколько важных задач. Во-первых, рассказать о процессе тем, кто с этой темой по каким-то причинам незнаком. Во-вторых, показать важные и малоизвестные детали. И в-третьих, не превратить картину в монотонное документальное повествование.

В итоге в основу сценария «Нюрнберга» был положен роман юриста и историка Александра Звягинцева «На веки вечные», который посвятил изучению Нюрнбергского процесса более 40 лет. Звягинцев встречался также и с Романом Руденко – главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе – слушал его выступления и воспоминания. Кстати, Свердловский юридический институт с 1981 по 1992 год носил имя Романа Андреевича Руденко. В картине его играет Сергей Безруков.

Сергей Безруков сыграл в картине главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко. Фото: Кадр из фильма «Нюрнберг»/режиссер Николай Лебедев

И соблюсти баланс

На экране – 1945 год. Как писал поэт Евгений Рейн: «Война окончена, а мы еще ребята злые». Молодой разведчик Игорь Волгин (Сергей Кемпо) работает переводчиком в Берлине. Работа, в общем, непыльная, но хочется чего-то другого. А еще хочется отыскать брата. Он тоже ушел на войну и пропал без вести, но в Германию Волгину неожиданно доходят от него письма. Волгин решает отправиться в Нюрнберг и продолжить поиски там. Он входит в состав советской делегации под руководством полковника Мигачева (Евгений Миронов). Вот тут всё и закручивается.

Перед началом фильма показали обращение к зрителям Евгения Миронова. Он отметил, что в этой картине сложились воедино несколько жанров – драма, детектив, мелодрама. Это поистине так. Сюжетная линия лихо захватывает зрителя и до самого конца не отпускает. Разворачиваются сразу несколько линий, которые в итоге соединятся воедино. Это и сам Нюрнбергский процесс, и поиски шпионов, которые хотят освободить военных преступников, и неожиданная любовная линия.

Волгин, по сюжету, разрывается между поисками брата, выполнением своих обязанностей на трибунале и девушкой Леной (Любовь Аксёнова), которую он встретил в разрушенном городе. Именно его глазами мы наблюдаем за судебным процессом, который создатели решили показать весьма детально. По фотографиям и видеоархиву был воссоздан не только дворец правосудия в Нюрнберге и сами заседания, диалоги, одежда и антураж, но даже вальяжная поза Германа Геринга на скамье подсудимых, которую запечатлели тогда фотоаппараты ведущих информационных агентств мира. Всего над созданием фильма работали девять стран, и были задействованы актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании.

Создателям удалось сделать вполне зрительское кино, где документальная основа сбалансирована с погонями, перестрелками, шпионами и предателями. Конечно, местами картину сложно смотреть. Ужасы тех лет, оставленные в том числе на кинохронике (документальные кадры вставлены в фильм), заставляют едва ли не отвернуться от экрана, но забывать об этом нельзя. «Нюрнберг» показывает всю серьезность содеянного во времена Второй мировой войны и то наказание, которое понесли преступники, которые были уверены в своей правоте и победе. За всем этим киноэкшеном можно было легко утопить идею самого Нюрнбергского процесса, не сказать важного. Но смысл остался: абсолютное зло всегда будет наказано. Всегда.