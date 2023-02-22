Выбор Киселева

Александр Яценко в роли Николая Киселева. К слову, в Белоруссии съемочная команда работала именно в тех местах, где разворачивались исторические события. Фото: Кинокомпания «Централ Партнершип».

Фильм «Праведник» Сергея УРСУЛЯКА возглавил в выходные российский кинопрокат по кассовым сборам. Картина рассказывает о Николае КИСЕЛЕВЕ, который смог вывести с оккупированной территории более 200 евреев и уже в XXI веке получил звание «Праведник народов мира».

У каждой войны свои герои. Многих из них мы почему-то не знаем, о каких-то, наверное, еще предстоит узнать. Николай Киселев – один из таких. Люди тех лет и тех событий своими подвигами не кичились. Даже так – молчали о них. Не рассказывали и не вспоминали. История Киселева вскрылась практически случайно. Документы о событии 1942 года обнаружила директор Музея истории и культуры евреев Беларуси Инна Герасимова и провела целое историческое расследование. В итоге музей отправил документы в Комиссию по присуждению звания «Праведник народов мира» при Национальном мемориале катастрофы и героизма «Яд ва-Шем» в Израиле, и в 2005 году Николай Киселев получил посмертно это звание (его не стало в 1974 году).

Праведник народов мира – это человек, который спасал людей во время Холокоста, рискуя при этом собственной жизнью. Их имена увековечивают на Горе Памяти в Иерусалиме. Этого звания удостоены несколько тысяч человек, среди которых, например, Оскар Шиндлер (которого миру открыл Стивен Спилберг), Владислав Бартошевский и другие.

У Николая Киселева тоже был свой список. По оккупированной территории Белоруссии он вывел за линию фронта больше 200 человек, в основном женщин, стариков и детей. Сергей Урсуляк и сценарист Геннадий Островский не снимали свой «Список Шиндлера» и, конечно, не отвечали своей картиной Спилбергу. Скорее, они взяли на себя миссию – показать и рассказать как можно большему количеству людей о личности Николая Киселева.

Выпускник Института внешней торговли в Москве, бухгалтер, ушел добровольцем на фронт, попал в плен и смог из него сбежать. Картина, правда, начинается с 2005 года, когда в Израиле один из спасенных Киселевым людей вдруг отказывается говорить о нем с сотрудниками института «Яд ва-Шем».

Это история с загадочным молчанием спасенного Моше Таля протянется через весь фильм. Почти как детективная, потому что Таль ну никак не хочет рассказать о Киселеве, что наводит на определенные мысли (раскрывать интригу не будем). Сам же Моше вспоминает 1942 год, когда ему было около 17 лет (его играет Марк Эйдельштейн) и он вместе с сестрой сбежал из минского гетто.

Показывать трагедию еврейского народа разные режиссеры решались по-разному. Венгерский режиссер Ласло Немеш в своей картине «Сын Саула» (Гран-при Канн и «Оскар») придумал ход, когда в основном зритель видит лицо главного героя, а страшный быт Освенцима как бы размыт, расфокусирован. В «Праведнике» Сергей Урсуляк решит познакомить зрителей с ужасами войны сразу, в лоб, как говорится, с ночной сцены в Минске, где родители (эпизод Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой) решают, кого из детей спасти, заплатив за выход из гетто. В итоге Моше и его сестра Мириам бегут из города.

А в это время где-то в белорусских лесах воюет с партизанским отрядом Николай Киселев (невероятная роль Александра Яценко). После нападения на одну из деревушек он обнаруживает запертых в сарае евреев. Киселеву с такой оравой далеко не уйти и уж тем более не повоевать. Впрочем, как замечает один из спасенных (в исполнении Сергея Маковецкого), идти им некуда. К этому отряду прибивается после своих мытарств и Моше.

Николай Киселев, как и Оскар Шиндлер, стал героем на войне вынужденно. По приказу он должен вывести спасенных за линию фронта, преодолев по лесам и немецким тылам почти полторы тысячи километров. По нынешним меркам материала в «Праведнике» столько, что можно было сделать полноценный мини-сериал на несколько эпизодов. Фильм идет почти 2,5 часа, потому что рассказать нужно о многом.

Поход по лесам, конечно, занимает основную часть времени. Николай Киселев, и эти аллюзии, уверен, не случайны, показан как Моисей, который ведет многострадальный народ к спасению. Он расчетлив, учтив и вообще показан весьма человечным. Война – не его дело. Но коль пришлось воевать, то делать нужно на совесть. Он учит иврит, чтобы понимать порученных ему людей, пресекает бытовой антисемитизм, возникший в отряде, борется буквально за каждого человека. Его задача – спасти почти 200 человек. Их задача – выжить. Как говорил один поэт, всем вручили по жизни, а Киселеву – судьбу.

«Праведник» соединяет в себе множество важных тем. Показывает, как легко на войне размываются границы добра и зла. Как страх толкает на необдуманные поступки и как одни люди легко преследуют и убивают других по признаку национальности. Показывает, как ни в чем не повинные люди вынуждены быть на грани жизни и смерти, скитаться по лесам. «Думайте о чем-то хорошем», – говорит Киселев участникам своего отряда. «А если ничего хорошего нет…» – отвечают они ему.

А еще фильм о том, что даже самый простой человек может быть героем. Даже в глухом лесу, по колено в болоте, если не потерял нравственные ориентиры. Стал им и Николай Киселев, который решил помочь людям найти путь к спасению. Как праведник, не иначе.