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Суздальский фестиваль анимации – один из самых престижных смотров страны – объявил конкурсную программу. В этом году за награды поборются 15 свердловских авторов, среди которых в том числе Нина Бисярина, Наталья Чернышёва и Дмитрий Геллер. Еще часть работ наших режиссеров вошла во внеконкурсную афишу смотра. Вместе с Суздалем лучшие новинки отечественной анимации увидят и зрители нашей области – показы фестиваля пройдут на 62 площадках региона.

Для «Открытой премьеры» – якутская сказка и «Шигирская байка»

Суздальский фестиваль состоится уже в 28-й раз: представлять лучшую анимацию будут с 15 по 20 марта. Два года назад из-за пандемии впервые смотр провели в гибридном формате – и офлайн, и онлайн. Как и на других крупных фестивалях, эта традиция прижилась: теперь к Суздалю, пусть и виртуально, могут присоединиться зрители всей страны (притом бесплатно). Но и это еще не все.

Уже седьмой год подряд Свердловская область принимает участие в большой акции фестиваля – «Открытая премьера», благодаря которой жители в кинозалах на своих территориях имеют возможность познакомиться с самыми любопытными анимационными работами смотра. Наиболее активными муниципалитетами-участниками стали Ирбит (15 площадок), Арти (13 площадок) и Богданович (7 площадок). Как отмечают организаторы в нашем регионе, самые крупные залы, которые покажут участников Суздальфеста – это те, что были открыты в рамках нацпроекта «Культура». В Екатеринбурге «Открытая премьера» пройдет в Свердловском областном фильмофонде. Адреса всех площадок фестиваля указаны на сайте фильмофонда.

Для «Открытой премьеры» оргкомитетом Суздальского фестиваля были сформированы сборники мультфильмов для малышей, младших школьников, подростков и семейного просмотра.

– Каждый зритель сможет побывать в роли эксперта и проголосовать за лучший мультфильм. Данные по голосованию мы соберем со всех площадок региона и передадим организаторам. Итоги зрительского голосования будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 19 марта, и победители получат Приз зрительских симпатий от всей страны, – отметила Светлана Горда, директор Свердловского областного фильмофонда.

В программу «Открытой премьеры», конечно, вошли работы и свердловских аниматоров. К примеру, фильм «Стрела» Григория Малышева.

– Картина создана по мотивам якутской сказки «Девушка-хвощинка», – рассказывает Григорий Малышев. – Сам по себе первоисточник довольно жесткий, но так как мультфильм создавался для детей, некоторые моменты сюжетной линии я смягчил. В создании работы был задействован известный якутский художник Семён Луканси. Он отрисовал персонажей, фоны, а я сделал анимацию.

Иллюстрация: кадр из фильма "Стрела"

Также в афишу «Открытой премьеры» попал фильм Студии анимации первоуральского Инновационно-культурного центра – это картина «Шигирская байка» режиссера Диляры Сильницкой. В работе использован образ Шигирского идола и его возможная роль в финно-угорских мифах. По сюжету, обычный русский мастер попадает в древние языческие времена и оказывается в центре борьбы между добрым и злым духами. В ходе противостояния главному герою удается установить Шигирского идола, который вместе с похожими идолами помогает держать небо, что позволяет прогнать злого духа, благодаря чему человечество может жить дальше. Эта картина представлена во внеконкурсной программе Суздальфеста.

Иллюстрация: кадр из фильма "Шигирская байка"

От студенческой анимации до фильма об академике Сахарове

Теперь расскажем о работах, которые претендуют на награды анимационного смотра. В первую очередь – это номинация «Студенческие фильмы», здесь комиссия выбрала четыре картины свердловчан. Три из них созданы студентами Уральского государственного архитектурно-художественного университета и еще одна сделана во время работы на Урале резиденции Академии Ф.С. Хитрука – это «Месяц листьев» режиссеров Ивана Ханжина и Данила Стрижова (студия «Светлые истории»). В категории «Дебют» нашу область представляет режиссер Юлия Лобачева с фильмом «Плацкарт» (студия «Урал-Синема»).

Самой многочисленной для свердловчан оказалась номинация «Авторское кино», где выдвинуто сразу восемь работ наших режиссеров. Причем две из них принадлежат одному автору – Анастасии Соколовой (студия «СНЕГА»). Этот режиссер представила на суд жюри мультфильмы «Пингвины» и «Женщина». Первый сама Анастасия описывает как «простую историю о том, как всем нам нужно, чтобы кто-нибудь протянул руку помощи в трудную минуту».

Фото: кадр из фильма "Пингвины"

Вторая картина более метафорична, коротко можно сформулировать, что в ней раскрывается тема материнства.

Также в данной категории – фильм «Любовь и мотоциклы» Елены Лапшиной (Студия анимации ИКЦ). В 2021 году в Суздале показывали фильм Елены «Невьянская башня», сейчас от краеведческой темы режиссер ушла в исследование человеческих отношений.

– Думаю, зрителю гораздо интереснее наблюдать и воспринимать какие-либо события, в том числе и исторические, через призму отношений людей друг с другом. Именно поэтому наш фильм «Любовь и мотоциклы» в первую очередь о любви, – поясняет Елена Лапшина.

Еще две работы в номинации «Авторское кино» – сделаны на московской студии «Пчела», но нашими, свердловскими аниматорами, известными режиссерами – Ниной Бисяриной («Тшшш!») и Натальей Чернышёвой («Подсолнух»). Кстати, в копродукции этой же студии создавала свою картину «Синий лев» режиссер Зоя Трофимова. Она уроженка Свердловска, сейчас живет во Франции, и именно Зоя Трофимова со своим «Синим львом» в прошлом году выиграла Гран-при Суздаля.

На награду претендует еще один свердловский автор – Максим Куликов. Он завершил фильм «Уважаемые пассажиры», о создании которого рассказывал в интервью «ОГ».

– Мне очень интересно делать картины, связанные с юмором. И в коммерческом кино, и в авторском, в частности. Такими будут и «Уважаемые пассажиры» – копродукция «Союзмультфильма» и «Светлых историй». Это комедия, я бы даже сказал, сатира, – пояснял Максим Куликов.

Кстати, о коммерческом кино. На прошлом Суздальфесте именно этот свердловский режиссер победил в номинации «Прикладная анимация». Представлен в данной категории Максим Куликов и в этот раз, он сделал ролик для компании «Forse Shorts». Конкурировать с ним будет коллега по студии «Светлые истории» – свердловчанин Павел Погудин с роликами «Легенда о Сестрах» и «Театр Мира».

Довольно неожиданно в этой же номинации находится один из самых именитых свердловских режиссеров-мультипликаторовДмитрий Геллер, который сейчас живет и работает в Москве. Он обладатель Гран-при Суздаля в 2020 году за фильм «Хозяйка Медной горы».

Иллюстрация: кадр из фильма "Андрей Сахаров. По ту сторону окна..."

В этом году Дмитрий представлен в конкурсе смотра с анимационной частью для документального фильма «Андрей Сахаров. По ту сторону окна…» (режиссер Дмитрий Завильгельский). В основе картины о великом ученом, мыслителе, правозащитнике — воспоминания его соратников, рассекреченные документы ЦК КПСС и КГБ СССР, хроника, снятая КГБ в городе Горьком. А главное — ожившие рисунки, которые Андрей Сахаров оставлял на полях тетрадей с формулами, в письмах детям и внукам, а также просто выдумывая каких-то фантастических персонажей. Как раз за оживление, анимацию этих рисунков и взялся Дмитрий Геллер. Картина уже была в российском прокате, но если кто-то еще не успел ее посмотреть, может это сделать на онлайн-платформах. А в рамках Суздальфеста будет показан анимационный пятиминутный ролик Дмитрия Геллера.