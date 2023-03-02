Суздальский фестиваль анимации – один из самых престижных смотров страны – объявил конкурсную программу. В этом году за награды поборются 15 свердловских авторов, среди которых в том числе Нина Бисярина, Наталья Чернышёва и Дмитрий Геллер. Еще часть работ наших режиссеров вошла во внеконкурсную афишу смотра. Вместе с Суздалем лучшие новинки отечественной анимации увидят и зрители нашей области – показы фестиваля пройдут на 62 площадках региона.
Для «Открытой премьеры» – якутская сказка и «Шигирская байка»
Суздальский фестиваль состоится уже в 28-й раз: представлять лучшую анимацию будут с 15 по 20 марта. Два года назад из-за пандемии впервые смотр провели в гибридном формате – и офлайн, и онлайн. Как и на других крупных фестивалях, эта традиция прижилась: теперь к Суздалю, пусть и виртуально, могут присоединиться зрители всей страны (притом бесплатно). Но и это еще не все.
Уже седьмой год подряд Свердловская область принимает участие в большой акции фестиваля – «Открытая премьера», благодаря которой жители в кинозалах на своих территориях имеют возможность познакомиться с самыми любопытными анимационными работами смотра. Наиболее активными муниципалитетами-участниками стали Ирбит (15 площадок), Арти (13 площадок) и Богданович (7 площадок). Как отмечают организаторы в нашем регионе, самые крупные залы, которые покажут участников Суздальфеста – это те, что были открыты в рамках нацпроекта «Культура». В Екатеринбурге «Открытая премьера» пройдет в Свердловском областном фильмофонде. Адреса всех площадок фестиваля указаны на сайте фильмофонда.
Для «Открытой премьеры» оргкомитетом Суздальского фестиваля были сформированы сборники мультфильмов для малышей, младших школьников, подростков и семейного просмотра.
– Каждый зритель сможет побывать в роли эксперта и проголосовать за лучший мультфильм. Данные по голосованию мы соберем со всех площадок региона и передадим организаторам. Итоги зрительского голосования будут объявлены на церемонии закрытия фестиваля 19 марта, и победители получат Приз зрительских симпатий от всей страны, – отметила Светлана Горда, директор Свердловского областного фильмофонда.
В программу «Открытой премьеры», конечно, вошли работы и свердловских аниматоров. К примеру, фильм «Стрела» Григория Малышева.
– Картина создана по мотивам якутской сказки «Девушка-хвощинка», – рассказывает Григорий Малышев. – Сам по себе первоисточник довольно жесткий, но так как мультфильм создавался для детей, некоторые моменты сюжетной линии я смягчил. В создании работы был задействован известный якутский художник Семён Луканси. Он отрисовал персонажей, фоны, а я сделал анимацию.
Также в афишу «Открытой премьеры» попал фильм Студии анимации первоуральского Инновационно-культурного центра – это картина «Шигирская байка» режиссера Диляры Сильницкой. В работе использован образ Шигирского идола и его возможная роль в финно-угорских мифах. По сюжету, обычный русский мастер попадает в древние языческие времена и оказывается в центре борьбы между добрым и злым духами. В ходе противостояния главному герою удается установить Шигирского идола, который вместе с похожими идолами помогает держать небо, что позволяет прогнать злого духа, благодаря чему человечество может жить дальше. Эта картина представлена во внеконкурсной программе Суздальфеста.
От студенческой анимации до фильма об академике Сахарове
Теперь расскажем о работах, которые претендуют на награды анимационного смотра. В первую очередь – это номинация «Студенческие фильмы», здесь комиссия выбрала четыре картины свердловчан. Три из них созданы студентами Уральского государственного архитектурно-художественного университета и еще одна сделана во время работы на Урале резиденции Академии Ф.С. Хитрука – это «Месяц листьев» режиссеров Ивана Ханжина и Данила Стрижова (студия «Светлые истории»). В категории «Дебют» нашу область представляет режиссер Юлия Лобачева с фильмом «Плацкарт» (студия «Урал-Синема»).
Самой многочисленной для свердловчан оказалась номинация «Авторское кино», где выдвинуто сразу восемь работ наших режиссеров. Причем две из них принадлежат одному автору – Анастасии Соколовой (студия «СНЕГА»). Этот режиссер представила на суд жюри мультфильмы «Пингвины» и «Женщина». Первый сама Анастасия описывает как «простую историю о том, как всем нам нужно, чтобы кто-нибудь протянул руку помощи в трудную минуту».
Вторая картина более метафорична, коротко можно сформулировать, что в ней раскрывается тема материнства.
Также в данной категории – фильм «Любовь и мотоциклы» Елены Лапшиной (Студия анимации ИКЦ). В 2021 году в Суздале показывали фильм Елены «Невьянская башня», сейчас от краеведческой темы режиссер ушла в исследование человеческих отношений.
– Думаю, зрителю гораздо интереснее наблюдать и воспринимать какие-либо события, в том числе и исторические, через призму отношений людей друг с другом. Именно поэтому наш фильм «Любовь и мотоциклы» в первую очередь о любви, – поясняет Елена Лапшина.
Еще две работы в номинации «Авторское кино» – сделаны на московской студии «Пчела», но нашими, свердловскими аниматорами, известными режиссерами – Ниной Бисяриной («Тшшш!») и Натальей Чернышёвой («Подсолнух»). Кстати, в копродукции этой же студии создавала свою картину «Синий лев» режиссер Зоя Трофимова. Она уроженка Свердловска, сейчас живет во Франции, и именно Зоя Трофимова со своим «Синим львом» в прошлом году выиграла Гран-при Суздаля.
На награду претендует еще один свердловский автор – Максим Куликов. Он завершил фильм «Уважаемые пассажиры», о создании которого рассказывал в интервью «ОГ».
– Мне очень интересно делать картины, связанные с юмором. И в коммерческом кино, и в авторском, в частности. Такими будут и «Уважаемые пассажиры» – копродукция «Союзмультфильма» и «Светлых историй». Это комедия, я бы даже сказал, сатира, – пояснял Максим Куликов.
Кстати, о коммерческом кино. На прошлом Суздальфесте именно этот свердловский режиссер победил в номинации «Прикладная анимация». Представлен в данной категории Максим Куликов и в этот раз, он сделал ролик для компании «Forse Shorts». Конкурировать с ним будет коллега по студии «Светлые истории» – свердловчанин Павел Погудин с роликами «Легенда о Сестрах» и «Театр Мира».
Довольно неожиданно в этой же номинации находится один из самых именитых свердловских режиссеров-мультипликаторовДмитрий Геллер, который сейчас живет и работает в Москве. Он обладатель Гран-при Суздаля в 2020 году за фильм «Хозяйка Медной горы».
В этом году Дмитрий представлен в конкурсе смотра с анимационной частью для документального фильма «Андрей Сахаров. По ту сторону окна…» (режиссер Дмитрий Завильгельский). В основе картины о великом ученом, мыслителе, правозащитнике — воспоминания его соратников, рассекреченные документы ЦК КПСС и КГБ СССР, хроника, снятая КГБ в городе Горьком. А главное — ожившие рисунки, которые Андрей Сахаров оставлял на полях тетрадей с формулами, в письмах детям и внукам, а также просто выдумывая каких-то фантастических персонажей. Как раз за оживление, анимацию этих рисунков и взялся Дмитрий Геллер. Картина уже была в российском прокате, но если кто-то еще не успел ее посмотреть, может это сделать на онлайн-платформах. А в рамках Суздальфеста будет показан анимационный пятиминутный ролик Дмитрия Геллера.
- Опубликовано в №45 от 03.03.2023