«Это история про мечту»: в Екатеринбурге представляют фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Кадр из фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Сегодня в Екатеринбурге состоится предпоказ долгожданного фильма режиссера Сарика АНДРЕАСЯНА «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Перед представлением картины об особенностях съемочного процесса, а также истории, которая легла в основу сценария, рассказали режиссер фильма Сарик Андреасян, исполнительница одной из главных ролей, актриса Полина МАКСИМОВА и Герой России летчик Дамир ЮСУПОВ.

Дамир Юсупов: «Я был требовательным консультантом»

В нашей стране вряд ли найдутся те, кто не знает или не помнит об этой громкой истории спасения. 15 августа 2019 года самолет уральской авиакомпании, выполнявший рейс из подмосковного аэродрома Жуковский в Симферополь, на взлете попал в чрезвычайную ситуацию – лайнер столкнулся с большой стаей птиц.

– Сначала заглох левый двигатель, потом правый, набор высоты прекратился, – рассказывал «ОГ» Дамир Юсупов. – Мы доложили диспетчеру об аварийной ситуации и дальше вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным действовали не только по инструкции, но и по наитию: увидели подходящее поле, убрали шасси, стали садиться.

Экипажу удалось экстренно посадить лайнер в кукурузном поле, никто не пострадал. А фраза «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», которую произнес бортпроводник Дмитрий Ивлицкий во время эвакуации пассажиров, облетела весь мир. Теперь эта фраза еще и стала названием для фильма об этом подвиге.

В октябре 2021 года стало известно, что об этой невероятной истории снимут художественную картину. О том, что готовятся съемки «На солнце, вдоль рядов кукурузы!» рассказал в социальных сетях сам Дамир Юсупов. По словам пилота, сценарист будущего фильма Алексей Гравицкий находился с ним в постоянном взаимодействии.

– Эта история – о судьбе человека. О его долгом и непростом пути к своей мечте – стать летчиком. История о хрупкости бытия. О том, как близость смерти стряхивает с людей наносную шелуху и возвращает им ясность восприятия, – писал Дамир Юсупов.

И конечно же, первый показ картины состоится в Екатеринбурге – уже сегодня вечером.

– О таком фильме мы мечтали давно, – говорит продюсер картины Гевонт Андреасян. – Всеми способами мы пытались связаться с Дамиром. И сейчас очень счастливы, что все получилось, и уже сегодня состоится первая премьера.

Дамир Юсупов отметил, что ему картина понравилась. И теперь оценка - за зрителями. Фото: Полина Зиновьева

На этом показе, естественно будет присутствовать Дамир Юсупов, который стал не только прообразом главного персонажа, но и требовательным консультантом картины.

– Я был далек от кинематографа и даже не представлял, что обо мне когда-то будут сниматься фильмы, – делится с прессой Дамир. – Мы познакомились с командой Сарика Андреасяна, сразу же подружились. И меня пригласили в качестве консультанта. Ведь это фильм об авиации, о том полете, в котором мы участвовали, поэтому необходимо было правильно выстроить действия пилотов, вообще, чтобы все, что вам предстоит увидеть на экране, было правдоподобно. И я очень требовательно относился к некоторым деталям, вносил кое-какие исправления. А благодаря такой дружной атмосфере все мои пожелания удовлетворялись. Я уже посмотрел картину, она мне очень понравилась. Теперь дело за оценкой зрителей. Так что приглашаю всех в кино и поздравляю всю команду фильма с этим событием!

«Главный герой действительно на меня очень похож»

О том, что создание фильма оказалось очень трудоемким, рассказал сам режиссер Сарик Андреасян.

– Мы начали съемки весной прошлого года. И снимали вплоть до февраля этого года, – говорит Сарик Андреасян. – Мы, правда, очень скрупулезно отнеслись к этой работе. Более того, мы несколько раз ее переделывали, после того как показывали различным фокус-группам. И в итоге добились того, что фильм получил высокую оценку. Поэтому сейчас могу сказать, что мы очень довольны результатом.

Режиссер и продюсер фильма подключились к Екатеринбургу по видеосвязи. Фото: Полина Зиновьева

Отдельная история сложилась с выбором артиста на главную роль. Так, Сарику Андреасяну поступило много пожеланий пригласить Егора Бероева, который невероятно похож на Дамира Юсупова. Съемочная группа от такой идеи отказываться не стала, поэтому теперь у зрителей будет возможность сравнить – насколько актеру удалось вжиться в образ, а внешнее сходство этих людей действительно потрясающее. Сам же Дамир Юсупов очень высоко оценил работу Егора Бероева, сказав, что во время съемок они подружились и подробно обсуждали некоторые сцены.

– Мне лет десять назад кто-то говорил, что я похож на Егора Бероева. И когда все это случилось в одной из передач, где речь зашла о съемках фильма, я сказал, что Егор Бероев вполне мог бы меня сыграть, – рассказывает «Областной газете» Дамир Юсупов. – После того, как уже был проведен кастинг, и стало понятно, что Егор действительно будет меня играть, мы с ним встретились, познакомились, обменялись телефонами. У нас оказалось много общего. Предварительно он смотрел какие-то видеоматериалы, изучал мою биографию, чтобы понять мой характер, уловить мои движения. И когда шли съемки, он у меня все время что-то спрашивал. В первую очередь, обо всем, что касается авиации. Также, например, он интересовался, как была произнесена фраза о том, что я хочу летать, с какими эмоциями. Он не стеснялся, спрашивал, и мне это было приятно. Потому что правдивость жизни пилота и его действий в кабине для меня очень важна. С Егором мы очень подружились, до сих пор поддерживаем отношения. Я считаю, что он со своей задачей полностью справился – в фильме он действительно на меня очень похож.

Егор Бероев в роли Дамира Юсупова. Фото: Кадр из фильма

«Мама, вот про таких людей должны снимать кино»

Одну из ролей в картине сыграла популярная актриса Полина Максимова. По сюжету ее героиня вместе с семьей летит в отпуск. Полина приехала в Екатеринбург, чтобы представить фильм, но уже на пресс-конференции, увидев трейлер, не смогла сдержать слез.

– Не знаю даже как идти на фильм, я вообще очень эмоциональный человек, а тут такая история, – признается Полина Максимова. – Для меня это было большое событие. Тем более все, что касается самолетов, принимаю очень близко к сердцу. И когда произошло это чудо, мы сидели с мамой на кухне, очень бурно обсуждали. Я тогда сказала: «Мама, вот про таких людей должны снимать кино!» И каково были мое удивление, восторг, когда мне позвонил кастинг-директор кинокомпании Андреасянов и позвал меня на пробы. Я не думала ни секунды, мне хотелось просто хоть как-то прикоснуться к этому материалу, к этой истории.

Также Полина Максимова рассказала, что в фильме все артисты играют реальных героев. Просто в некоторых случаях образ - собирательный.

Полина Максимова не смогла сдержать эмоций, увидев трейлер картины. Фото: Полина Максимова

Неизбежно картину «На солнце, вдоль рядов кукурузы» многие будут сравнивать с голливудским фильмом «Чудо на Гудзоне». Сарик Андреасян уверен, что по задумке это совершенно разные работы.

– Я смотрел «Чудо на Гудзоне», когда фильм только вышел. И пересматривал только сцену посадки самолета, чтобы увидеть, как это сделано с точки зрения компьютерной графики. По сути же, в той картине большое количество времени уделялось спорам со страховой компанией – в Америке часто подобные истории уводят в юридический контекст. Я понимаю, так создатели пытаются драматургически найти конфликт в истории. Но у нас совершенно другое кино. По большому счету мы экранизируем жизнь Дамира. Это история про мечту, а не про борьбу с системой. Поэтому сравнивать эти картины я бы не стал. Мне важно, чтобы кино было с добрым посылом. Для меня это фильм про ценность жизни. Про то, что в самолет мы заходим с одними, как правило, мелкими проблемами. А выходим с пониманием, что это вообще не проблемы. Что надо ценить каждое мгновение.

На премьеру в Екатеринбурге приглашены также бортпроводники с семьями. А на первый показ в Москве приглашены остальные члены экипажа, в том числе второй пилот Георгий Мурзин, люди, которые были пассажирами того рейса и даже фермеры знаменитого теперь кукурузного поля – их пригласил лично Дамир Юсупов.

Отметим, что в широкий прокат картина выйдет 16 марта.

Сарик Андреасян известен как режиссер фильмов «Землетрясение», «Непрощённый», «Чикатило» и других. Егор Бероев – актер театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущий, общественный деятель. Снимался в картинах: «В августе 44-го» «Турецкий гамбит», «Адмиралъ» и т.д. Одна из последних крупных работ – в сериале «Перевал Дятлова». Полина Максимова – актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Снималась в сериалах «Деффчонки», «257 причин, чтобы жить», в фильмах – «Семь ужинов», «Чебурашка» и др.

Большое интервью Дамира Юсупова «Областной газете» читайте на нашем сайте.

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