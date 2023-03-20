Об ирбитском мотоцикле, уважаемых пассажирах и романтичных подсолнухах: итоги Суздальского фестиваля анимации

Режиссеру Елене Лапшиной вручили диплом Суздальского фестиваля с формулировкой «За любовь не только к мотоциклам». Кадр из фильма «Любовь и мотоциклы», реж. Е.Лапшина

В Суздале завершился 28-й Открытый российский фестиваль анимационного кино. На награды претендовалои 15 свердловских авторов, и несколько из них выбраны жюри и зрителями смотра.

Приз в категории «Лучший короткометражный фильм» достался Наталье Чернышёвой. Наталья родилась и начинала карьеру в Свердловской области, затем работала за границей, последняя ее картина – «Подсолнух» (высоко оцененная жюри Суздальского фестиваля), была создана на московской студии «Пчела». В мультфильме «Подсолнух» автор рассказала историю о цветке, который, в отличие от остальных, любит не солнце, а луну.

– Сейчас такое время, что кто-то должен рассказать нам что-то такое, чтобы успокоить, воодушевить. И мне кажется, этот фильм определенно действует в этом направлении», – отметил на награждении член жюри фестиваля художник-постановщик Сергей Февралёв.

Коллега Натальи Чернышёвой по студии, режиссер из Екатеринбурга – Нина Бисярина, тоже выделена жюри. Ее короткометражная работа под названием «Тшшш!» отмечена дипломом с необычной формулировкой – «Посвящается медведю Диксону (а дальше гуглите!)». Нина сделала картину о медведе, который умудрился залечь в спячку на территории городского парка. Люди всю зиму охраняли его сон: не шумели, не пускали в парк собак, чтобы только не разбудить медведя раньше времени.

Дипломом «За любовь не только к мотоциклам» награждена режиссер Первоуральской студии анимации ИКЦ Елена Лапшина. Как уже можно догадаться, отмечена она за картину «Любовь и мотоциклы». Главным героем фильма стал первый мотоцикл, созданный на Ирбитском заводе. Но в какой-то момент техника все же уходит на второй план, и зритель погружается в трогательную историю человеческих отношений.

Не обошлись свердловчане и без зрительского признания – в голосовании на онлайн-площадке фестиваля Suzdalfest.online победил екатеринбургский режиссер Максим Куликов с 11-минутным фильмом «Уважаемые пассажиры». Кстати, лучшим этот автор оказался и в профессиональном рейтинге: на протяжении фестиваля самые сильные картины с точки зрения мастерства выбирали сами участники смотра. Максим Куликов победил с отрывом почти в 50 голосов.

Уже в седьмой раз Свердловская область приняла участие в большой акции фестиваля – «Открытая премьера», благодаря которой жители в кинозалах на своих территориях имели возможность познакомиться с самыми любопытными анимационными работами смотра. В этом году к акции присоединились 62 площадки нашего региона. Зрителям также предлагалось проголосовать за понравившиеся картины, затем результаты Свердловской области суммировались с баллами, которые выставили в других регионах страны. И победителем в этой номинации стал эпизод «День большой стирки» сериала «Ф.Е.Р.М.А, или почему овощи-зомби охотятся за моим дядей?» режиссера Наили Мубиновой.

Гран-при Суздальского фестиваля вручили фильму «Светлые души» Анастасии Жакулиной. В картине рассказывается о паре, в которой девушка ищет внимания и любви, а молодой человек сосредоточен только на своей машине. Приз за лучший полнометражный фильм получил «Финник» Дениса Чернова. Это история о добром, но озорном домовом. Он очень любит подшутить над жильцами своего дома, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго.

Также на Суздальском фестивале сообщили, что теперь авторскую короткометражную анимацию от региональных студий России можно будет увидеть в эфире телеканала «Мультиландия» (владелец – «Союзмультфильм»). Режиссеров как раз пригласили к сотрудничеству в ходе смотра. Эти фильмы будут показывать в блоке «Мультики для мамы», который выходит на канале каждую пятницу в вечернее время.

– Мы рассказываем нашим зрителям, прежде всего взрослым, о том, какой разной может быть анимация: сложной, легкой, полной ярких красок или сдержанной. Но, конечно, надо помнить, что мы – детский телеканал. И даже если мы показываем мультики для мамы, то всегда помним о том, что их могут смотреть дети. Поэтому выбираем только те фильмы, которые могут посмотреть дети, – фильмы с пометкой 12+», – пояснила директор по контенту телеканала «Мультиландия» Наталья Пшеничникова.