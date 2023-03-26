Экранизация книги уральского писателя получила престижную кинопремию

Премия АПКиТ считается одним из самых важных событий киноиндустрии. Фото: сайт премии АПКиТ

Фильм "Сердце Пармы", снятый по историческому роману уральского писателя Алексея Иванова, стал победителем премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в номинации "Лучший полнометражный художественный фильм". Об этом сообщается на сайте организации.

Фильм "Сердце Пармы" Антона Мегердичева — картина об истории завоевания пермских земель, в основу легли события второй половины XV века. "Областная газета" уже рассказывала об историческом блокбастере более подробно.

Среди лауреатов премии в номинации "Лучший документальный фильм" — лента "Балабанов. Колокольня. Реквием" об уральском режиссере Алексее Балабанове. Победителей премии экспертное жюри отбирало по художественным и производственно-техническим критериям, а также коммерческим показателям фильмов.

"Мероприятие ежегодно посещают порядка 500 VIP-гостей. За 10-летнюю историю вручения премия АПКиТ стала одной из главных площадок для дружеского общения в киноиндустрии. <...> Для авторов кинопроектов это уникальная возможность получить авторитетное мнение о своей работе и быть отмеченными профессиональным сообществом", — заявлено на сайте премии АПКиТ.

Ранее "Областная газета" рассказывала о предпоказе фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы" о подвиге уральских летчиков Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.