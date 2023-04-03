Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании детских фильмов

Государство может брать на себя полное финансирование по созданию и прокату детских фильмов. Фото: Алексей Кунилов

Президент России подписал закон, который предусматривает возможность полного государственного финансирования фильмов, снятых для детей и юношества. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, к детским фильмам относятся киноленты, которые разрешены для просмотра жителям в возрасте до 18 лет. Киноработы должны быть направлены на воспитание подрастающего поколения. В фильмах необходимо отражать тематику, которая способствует физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей и подростков.

Государство может брать на себя полное финансирование по созданию и прокату таких фильмов. Это позволит увеличить выпуск в широкий кинопрокат детских фильмов.

Напомним, ранее фильм "Сердце Пармы", снятый по историческому роману уральского писателя Алексея Иванова, получил престижную кинопремию.