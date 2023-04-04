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Культура / Кино
4 апреля 2023, 17:17

Открытый фестиваль документального кино "Россия" объявил о приеме заявок

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

34-й Открытый фестиваль документального кино "Россия" пройдет со 2 по 7 октября 2023 года. Показы запланированы в Екатеринбурге и нескольких городах Свердловской области. Отборочная комиссия ждет картины документалистов России и постсоветского пространства до 20 июля.

К участию в конкурсе допускаются документальные фильмы, созданные в 2022 и 2023 годах. На фестиваль могут подать заявки кино- и телекомпании, независимые продюсеры и любые обладатели авторских прав на представляемые фильмы.

Организаторы отмечают, что ежегодно фестиваль "Россия" получает более 500 заявок. К рассмотрению допускаются фильмы, не заявлявшиеся ранее на конкурс фестиваля. Кроме того, картины не должны содержать пропаганду насилия, национальной, расовой и религиозной нетерпимости, оскорбление чувств человека. Заполнить заявку можно здесь.

Помимо конкурсной программы документальных фильмов на фестивале демонстрируются информационные программы, проходит Лаборатория документального кино, включающая заседания Профессионального клуба кинематографистов (ПРОКК), мастер-классы, инициативные показы, а также круглый стол, посвященный актуальным проблемам кинематографа. С регламентом фестиваля можно ознакомиться на сайте.

Открытый фестиваль документального кино "РОССИЯ" проводится в Екатеринбурге с 1988 года, входит в число крупнейших кинофорумов страны, является международным смотром документальных и телевизионных документальных фильмов, созданных в Российской Федерации и государствах постсоветского пространства.

Это старейший конкурс документального кино в нашей стране, который ежегодно показывает наиболее полную картину жизни многонационального и мультикультурного российского и постсоветского общества.

Смотр проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Областная газета Свердловской области

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