Четыре мультфильма в стиле народной уральской культуры будут созданы свердловскими аниматорами

Каждый участник кинокампуса выберет один из четырех стилей росписи и присоединится к команде создателей мультфильма. Фото предоставлено Артемом Белоусовым

Организаторы фестиваля уральского кино "Ойка" открывают прием заявок на бесплатное участие в анимационном кинокампусе. В конце учебы его участники создадут четыре короткометражных мультфильма по мотивам уральских культурных явлений.

В рамках кинокампуса художникам и аниматорам предлагается переосмыслить роспись в Каповой пещере, пермский звериный стиль, урало-сибирскую домовую роспись и Невьянскую школу иконописи и адаптировать их к современной культуре при помощи анимации.

"Мы видим важную проблему в том, что начинаем забывать про бабушкины наличники и домовую роспись. Огромный пласт традиционной культуры невозвратно уходит в прошлое. Нашим кинокампусом мы приглашаем аниматоров и художников оживить традицию с помощью современной анимации, адаптировать к современности, сделать ее по-настоящему актуальной и авангардной", — рассказал "Областной газете" создатель проекта, продюсер фестиваля "Ойка" Артем Белоусов.

К участию в кинокампусе приглашают аниматоров и художников от 18 лет.

Занятия будут разбиты на 6 основных блоков, включающих онлайн лекции о традиционной уральской росписи, фольклоре и литературе, очные занятия по разработке сюжета, созданию заготовок для съемок, исследовательские поездки по городам Урала и создание мультфильмов.

Заявку на участие в кинокампусе можно подать до 5 мая. Занятия пройдут с 10 мая по 28 августа. Премьеры созданных мультфильмов состоятся в конце октября на кинофестивале "Ойка-2023".

Напомним, ранее работа уральского аниматора Натальи Чернышевой была отмечена на фестивале анимационного кино в Суздале.