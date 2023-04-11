«Бернаки» от Школы кино

Выпускники второго потока Школы кино Свердловской киностудии презентовали фильм, на котором им уже удалось полноценно поработать. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие третьего образовательного потока Школы кино Свердловской киностудии. Также в рамках мероприятия в Доме кино прошел закрытый премьерный показ фильма «Бернаки», который стал итоговой работой студентов второго потока Школы.

Мне часто приходится слышать: а что делает Свердловская киностудия кроме того, что сдает в аренду свои помещения? Долго этот вопрос оставался без ответа. Но студию перезапустили и активно занялись подготовкой профессиональных кадров. Это специалисты второго состава киногруппы, необходимые для работы при съемочном процессе в Свердловской области.

Сейчас в Школе кино нашей киностудии набрали уже третий поток. Конкурс на некоторые специальности доходил до 10 человек на место. Немаловажно, что проект поддерживает Министерство культуры России, и обучение бесплатное.

Фото: Алексей Кунилов

На днях в Доме кино состоялась премьера короткометражного фильма «Бернаки». Режиссер и сценарист Андрей Лукьянов – москвич. Его идея понравилась интернет-платформе START, но на какой базе делать проект? Это же должен быть полноценный фильм, а не на коленке сделанная самодеятельность. И в это время как раз запустили второй поток Школы кино. Очень хорошая проверка боем: чему научились? Были, конечно, и переработки, были многочисленные дубли, потому что театральные актеры не сразу привыкли, что нужно при съемке с разных ракурсов повторять свои движения абсолютно точно. Например, нельзя, чтобы в одном кадре персонаж, жестикулируя, распрямлял два пальца, а потом вдруг – три: не монтируется, надо переснять. И за этим строго следили студенты Школы кино. Уложились в четыре дня (пять смен). Фильм длится 21 минуту. Это отлично. И работа со вторым планом и с массовкой – на профессиональном уровне.

А что за фильм-то? Бернаки – фамилия бизнесмена-колбасника, одно из предприятий которого работает где-то в российской глубинке. Кризис, рабочих в большом количестве увольняют и даже не выплачивают им заработанные деньги. Колю тоже уволили. А он вместо того, чтобы выходить на акции протеста, делает себе на лбу татуировку «Бернаки». Парадоксальный ход срабатывает: его принимают на работу в отдел маркетинга и используют в новой рекламной кампании: парень с логотипом компании на лбу с наслаждением ест продукцию компании. Но… Стоп, дальше уже будет спойлер, не хочется лишать вас удовольствия от просмотра. Скажу лишь, что сюжетный поворот будет неожиданным. И это не просто комедия, тут есть о чем подумать, и в первую очередь о Коле – кто он, хитрый паренек, который держит нос по ветру, или простодушный русский бедолага, который пытается как-то выжить и не стать люмпеном?

Фото: Алексей Кунилов

Исполнителю главной роли Тимофею Петрову 20 лет, он студент третьего курса Екатеринбургского театрального института. Так совпало, что в течение недели у него две премьеры – в театре («О мышах и людях» Стейнбека, главная роль) и в кино («Бернаки»).

– Как театрального актера занесло на съемочную площадку?

– Нам всем предложили сделать фото и видео, мы попали в картотеку, и через несколько месяцев меня пригласили на пробы. Я подумал: все-таки у меня в дипломе будет значиться специальность «драматический актер театра и кино», самое время получить такую практику. Сценарий мне понравился, съемки в Екатеринбурге, не нужно куда-то далеко ехать, учебе не помешает.

– Собираетесь делать кинокарьеру или снялись, познакомились со спецификой этого искусства – и хватит?

– Хочется, чтобы этот опыт не был единственным. Театр я, конечно, люблю больше, но кино интересно тем, что там приходится постоянно переключаться, это внутренний тренинг. Вообще это другое искусство.

– Вы к нему теперь приобщились, поздравляю! А дальше как будете себя киношникам предлагать? Или достаточно попасть в какую-то базу данных?

– По-моему, немаловажно, что на этом проекте я приобрел ценный опыт, я уже не буду новичком на площадке. Такой бэкграунд играет важную роль. Конечно, третий курс, уже пора думать о том, как продвигать себя. Но не раньше чем через полгода я планирую найти агента, а пока прокачиваю себя, накапливаю…

Желаем Тимофею удачи (первая роль в кино, безусловно, получилась), а на ваш законный вопрос «где же фильм-то посмотреть?» с радостью отвечаем: скоро он станет доступен на интернет-платформе START. Приятного просмотра.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Школа кино – проект, который проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках глобального перезапуска Свердловской киностудии и кинопроизводства на Урале. Цель проекта – формирование кадрового резерва специалистов кино для последующей работы в составе съемочных групп в Уральском регионе.