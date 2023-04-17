Дом кино и Союз кинематографистов: в одной связке

Сам Владимир Макеранец отметил юбилей – 75 лет – в прошлом году. А в марте этого года губернатор Евгений Куйвашев наградил его медалью «За труды в культуре и искусстве». Фото: Департамент информполитики Свердловской области.

Исполнилось 40 лет Дому кино в Екатеринбурге и 65 лет Свердловской областной организации Союза кинематографистов РФ. В связи с этими красивыми датами разговариваем с председателем правления Свердловской областной организации СК Владимиром МАКЕРАНЦЕМ.

– Владимир Ильич, далеко не в каждом российском областном центре есть Дом кино. Каким образом он появился сорок лет назад в Свердловске?

– Благодаря классику советского кинематографа Ярополку Лапшину (надеюсь, его фильм «Угрюм-река» все помнят?), он тогда возглавлял нашу организацию. Ярополк Леонидович доказал в Москве, что нам нужен свой Дом кино.

– А на чьи деньги построили?

– Союза кинематографистов.

– Много в России Домов кино?

– Точно не знаю. Но в руководстве СК России идет разговор о строительстве таких Домов по всей стране – там, где снимают кино.

– Чем Дом кино отличается от обычного кинотеатра?

– Это родной дом членов Союза, им предоставляются скидки на билеты в кино, оказывается посильная помощь… В фойе на втором этаже постоянно проходят выставки. В Доме кино проходят премьеры фильмов уральских режиссеров, приходят члены Союза, обсуждают со съемочной группой.

Это основная площадка фестивалей, которые придуманы у нас, членами нашей организации Союза кинематографистов. Во-первых, ежегодный старейший в нашей стране фестиваль документального кино «Россия». У него сейчас много площадок, но конкурсные показы – в Доме кино. Когда в начале октября соберетесь на очередную «Россию», предупреждаю: надо подходить не ровно к началу, а немного заранее, иначе вам может не хватить места в зале. Фестиваль у екатеринбуржцев очень популярен.

Во-вторых, в первых числах декабря в Доме кино царит международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Им занимается дирекция фестиваля во главе с Лилией Немченко. Привозят короткометражные фильмы со всего мира. А еще приезжают мэтры, которые дают мастер-классы (их бывает 15 и даже 20!), и молодые ребята забрасывают их вопросами. И это практикум: ребята заранее записываются к мастерам и за несколько дней фестиваля под их руководством делают короткие фильмы, их показывают на закрытии «Кинопробы».

А еще работает киноклуб, где молодежи не только показывают выдающиеся картины – потом проходят обсуждения, и молодых людей учат смотреть кино. К сожалению, культура киносмотрения сейчас низкая – воспринимают тексты, историю, а смыслы, заложенные авторами, не считывают…

– Но ведь не может быть, что все только радует – есть ведь у Дома кино наверняка и проблемы?

– Есть, конечно. В первую очередь финансовые. Выручает сдача в аренду части площадей – нам же надо как-то существовать… И к нам часто обращаются другие творческие союзы – провести какую-то встречу, посмотреть фильм. У нас есть все условия: и проекционное оборудование, и звуковая аппаратура, и фортепиано, да и находимся мы в центре города, что очень удобно для проведения мероприятий. В прошлом году на нашей площадке их было около ста.

Кроме фестивалей конкурсных, где есть жюри и победители, проходят у нас фестивали кинопоказа – лучшие фильмы последних лет Турции, Китая, Польши…

– Насколько самостоятельна Свердловская организация СК? Или – жесткое подчинение Москве?

– Мы свободны, но, как говорится, не перебирая. А Москва предлагает какие-то форматы, которые, если они нам подходят, мы охотно принимаем. Например, практически каждый год у нас проходит «Эхо «Сталкера» – показываем лучшие фильмы из программы знаменитого фестиваля правозащитного кино «Сталкер».

Союз проводит фестивали «Наше кино» – уральское кино не только последних лет, но и классика.

– Сколько сейчас членов нашего Союза?

– 107.

– И какая тенденция – больше, меньше?

– Конечно, когда работала Свердловская киностудия, было много профессионалов, вступавших в наш Союз. Сейчас фильмов мало и профессионалов мало…

– При Свердловской киностудии с недавних пор работает Школа кино, готовящая специалистов, которые не появляются в кадре, но без которых фильм не снять. Если эти молодые люди захотят вступить в Союз кинематографистов – примете?

– Надо будет предоставить полный набор документов: что они сделали, и мы рассмотрим на комиссии. Рекомендации от членов Союза. Потом отправляем документы в Москву, и там тоже комиссия все рассмотрит, и только потом – милости просим в наш творческий союз!