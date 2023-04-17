В Екатеринбурге начались съемки анимационного документального фильма о Владиславе Крапивине

Сегодня съемочная группа записала двухчасовое интервью с внучкой Владислава Крапивина — Дарьей. Фото предоставлено Дмитрием Колобовым

Съемочная группа тюменского режиссера-документалиста Дмитрия Колобова приехала в Екатеринбург на съемки анимационного документального фильма о биографии детского писателя Владислава Крапивина. Премьера должна состояться в день его 85-летия — 14 октября 2023 года.

Съемки фильма стартовали 6 марта в тюменском литературно-краеведческом центре, где открыта экспозиция "Славка с улицы Герцена". Сейчас творческая группа начала работу в Екатеринбурге. В период с 15 по 27 апреля команда проекта возьмет интервью у родных Владислава Крапивина, а также побывает в знаковых для писателя местах, отснимет панорамы города.

"Идея фильма возникла в октябре прошлого года. На учебе в Москве я познакомился с людьми из разных городов России, которые тоже любят творчество Крапивина. А большого полнометражного документального фильма про его жизнь и творчество нет. Мне захотелось рассказать, почему люди зачитываются его книгами, где он черпал вдохновение, что ему помогало писать. Хотим рассказать историю писателя красиво, качественно и интересно", — рассказал "Областной газете" Дмитрий Колобов.

По словам режиссера, это будет полнометражный фильм длительностью около 1,5 часов. Владислав Крапивин предстанет в нем в трех ипостасях: писатель, педагог-наставник и создатель отряда "Каравелла", а также муж, отец, дедушка и друг.

Героями фильма станут родные Владислава Крапивина, а также автор его биографии Андрей Щупов, студенческий друг Леонид Быков и выпускница "Каравеллы" Елена Орлова. Сейчас продюсер фильма Елизавета Теплякова ведет переговоры с музыкантом Сергеем Бобунцом, который является поклонником творчества писателя. Он уже дал свое предварительное согласие на участие в съемках.

Фото: предоставлено Дмитрием Колобовым

У съемочной группы запланировано несколько командировок в Екатеринбург. Одна из них пройдет летом, когда на визовском пруду откроется навигация и у ребят из отряда "Каравелла" начнется парусная практика. Тогда же будут отсняты наиболее живописные локации Екатеринбурга, связанные с биографией Владислава Крапивина. Например, маршрут трамвая № 11, который идет на Малый Конный полуостров.

Объектами съемок также станут чердак дома на улице Прониной, 28, где зародился отряд, бывшее помещение "Каравеллы" на улице Мира, 44, кабинет Владислава Крапивина в его квартире.

"Сегодня мы были на занятиях в "Каравелле". Снимали, как ребята занимаются корабельным делом, рисуют, сражаются на турнире по фехтованию. Некоторые из них станут героями фильма, мы запишем с ними интервью", — поделился Дмитрий Колобов.

По его словам, в Екатеринбурге съемочную группу встречают с большим энтузиазмом. Помогают в проведении съемок. Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. В. П. Крапивина предоставила зал для проведения интервью. Отряд "Каравелла" организует постановочные съемки.

Фото: предоставлено Дмитрием Колобовым

По замыслу создателей фильма, интервью с героями будут перемежаться с анимационными блоками.

"Не все вещи, которые мы задумали, можем реализовать съемками, поэтому решили прибегнуть к 3D-анимации. Ей займется творческая студия из Альметьевска. Это будет метафоричный образ жизни Владислава Петровича", — уточнил режиссер фильма.

Руководитель детско-молодежной общественной организации "Каравелла" Лариса Крапивина рассказала "Областной газете", что не видела сценарий фильма, но его концепция ей понравилась.

"Мне бы хотелось, чтобы создатели фильма не погружались в личную жизнь писателя, а больше показали его как общественного деятеля. Он в большей степени принадлежал людям, а не семье. Был ориентирован вовне, на большое общественное пространство. Его произведения задевали людей за живое. Они хотели встречаться, задавать вопросы, обсуждать волнующие проблемы. Я в своем интервью расскажу о Владиславе Крапивине как о командоре "Каравеллы" и о том, какой весомый вклад он внес в создание и развитие отряда", — сказала Лариса Крапивина.

Премьера фильма пройдет в 2 этапа. 14 октября ее увидят зрители Тюмени, а 13 или 15 октября — Екатеринбурга. Сейчас идут переговоры с проектом "Страна.DOC", чтобы картина вышла в прокат по всей России. После этого она, возможно, появится на площадке одного из онлайн-кинотеатров.

Фото: предоставлено Дмитрием Колобовым

Досье Дмитрий Колобов — продюсер, режиссер, оператор и монтажер, автор подкаста "Станция документальная". Родился и вырос в Тюмени. Окончил Тюменский государственный университет по специальности "Журналистика". Автор фильмов: "Своими руками" о художнике с ДЦП Андрее Бетехтине, "На равных" о тюменских кавээнщиках с инвалидностью, "В ответе" о приютах для бездомных животных, "Больно/Дорого/Красиво? " о тату-культуре и других.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об увековечении памяти Владислава Крапивина.