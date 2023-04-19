В Екатеринбурге прошла премьера фильма Эдуарда Боякова «Русский крест»

Фото: Павел Ворожцов

Показ был приурочен к празднованию Пасхи. В столице Урала картину представили ее создатели.

Михаил Пореченков сказал, что он, как и его герой, – странник на пути в Небесный Иерусалим. Мы спросили, с чего для Михаила Евгеньевича начались поиски Бога? Ведь он, наверное, и комсомольцем был? «Конечно. Время было такое. Но я тогда еще ничего не понимал, хотя крестили меня в четыре года. Потом стал понимать, и в лоне православия я давно. А дальше – блуждания души человеческой…»

Работа над фильмом длилась четыре года, съемочный период – десять месяцев. Сложность была с том, что действие происходит в четырех временах года. Первый съемочный день – зима, тридцатиградусный мороз, девушка в легком платьице на снегу… И ведь не заболела!

Экранизация поэмы Николая Мельникова (соратник Николая Бурляева, стоявший у истоков кинофестиваля «Золотой витязь») снималась по благословению схиархимандрита Илия, и он же благословил Михаила Пореченкова сыграть в фильме главную роль. Сценарист и режиссер Эдуард Бояков считает, что поэма покойного Мельникова должна быть включена в школьную программу, а изучать 90-е годы прошлого века будут по этому тексту:

Войны, ссылки, труд дешевый,

Принужденье и обман,

Как тяжелые оковы,

Крепко спутали крестьян.

Ни вздохнуть, ни просветлиться,

На Москву – тяжелый взгляд,

Словно враг засел в столице

И ничтожит все подряд…

Но страшней, чем пораженье,

Хуже хаоса в стране –

Злое, тихое вторженье

В душу русскую извне

Постепенно, год от года

Всё подлее и сильней

Заражение народа

Грязью новых смутных дней!

В общем, губят русский народ (на экране телевизора – Борис Николаевич Ельцин), губит себя главный герой, спившийся однорукий сторож. Но однажды было ему видение: Георгий Победоносец поражает змея. Потрясенный Иван понимает: он должен восстановить разрушенную церковь в своем селе. Бросает пить, сколачивает большой дубовый крест, взваливает его на спину и отправляется собирать деньги на восстановление храма… Повествование идет в рифму, девушка в красном платье читает поэму, актеры ее иллюстрируют.

Генеральный продюсер «Русского креста» Игорь Кудряшкин сформулировал главную идею фильма: «Надо строить храмы, вокруг них будет русская православная семья, община. По-другому нам не победить».

Эдуард Бояков сказал, что на Урале и в Сибири разрушенных храмов гораздо меньше, чем в Средней полосе России. Съемки проходили в Тверской области, и разрушенный храм – не специально построенная декорация, а горькая реальность. Создатели картины на Пасху начали сбор средств на его восстановление. Один из тех, кто уже пожертвовал свои личные деньги на святое дело – старец Илий… «Но прежде чем восстанавливать храмы на Земле, нам нужно восстановить храм в своей душе, сердце свое очистить. И тогда храмы из кирпичей сами собой поднимутся». Эдуард Бояков выразил уверенность, что в Екатеринбурге непременно появится храм Святой Екатерины, ведь город, который не восстанавливает храм своего имени, обречен на то, чтобы переживать непростые времена. Когда же храм будет построен, жизнь в городе непременно изменится к лучшему.

Продюсер Вадим Горяинов позвал на московскую премьеру «Русского креста» своих двоих 19-летних сыновей, которые пришли с друзьями. На молодых футболистов фильм произвел очень сильное впечатление. А мои ребята, сказал Вадим, говорят всегда то, что думают, они не станут кривить душой, чтобы сделать отцу приятное – значит, и правда картина находит отклик в молодых сердцах.