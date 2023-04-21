Космонавты живут на Земле: в прокат вышел долгожданный фильм «Вызов»

Постер к фильму «Вызов», реж. Клим Шипенко

Фильм «Вызов» уже вошел в историю как первый игровой, частично снятый на околоземной орбите. Но вот он добрался не только до Книги рекордов Гиннесса, но и до кинозрителей всей России. И главный вопрос: получилось? И сразу ответ (простите за спойлер): получилось.

Режиссер и сценарист Клим Шипенко вырос и получил образование в США, вернулся на родину, в Россию, и снимает кино с завидной регулярностью в самых разных жанрах. «Холоп» и «Текст» – казалось бы, что общего? Режиссер общий, и вышли ленты в прокат в один год.

Но в 2017-м вышел еще один фильм Клима Шипенко – «Салют-7». Добротная история по реальным событиям, случившимся на орбитальной космической станции в 1984 году. Тогда в советских газетах и по ТВ ничего об этом не сообщали (в космосе у нас проблем нет!), и лишь десятилетия спустя стало возможным рассказать о подвиге наших ребят. Но фильм, как ни странно, не «выстрелил» – возможно, ему дорогу перешел Тимур Бекмамбетов с космическим триллером «Время первых», и тоже по реальным событиям. Публика сказала: а, опять про космонавтов… да ну, мы уже видели… Было обидно за Шипенко и за его фильм. И режиссеру, похоже, было обидно. К тому же на «Салют-7» было много нападок из разряда «на самом деле это было не так». Ну не понимают многие космонавты, что игровой фильм и реконструкция не тождественны, и реконструкции место на телеканале, а в кинотеатре зритель вправе ожидать увлекательного зрелища. Но ведь и вы, дорогой читатель, если действие фильма происходит в вашем родном городе во времена вашей юности, занервничаете: «Этого столба здесь не было! И светофор на перекрестке поставили только десять лет спустя!» Видимо, устав от подобного рода критики, Клим Шипенко зашел в космос с другой стороны – с вымысла.

Сюжет «Вызова» не имеет документальной основы. Никто не может сказать, что «все было не так». Вообще не было, успокойтесь. Космонавту на международной космической станции требуется помощь хирурга. Если не сделать операцию, при посадке он гарантированно скончается. Можно, конечно, по видеосвязи объяснить другим членам экипажа, как оперировать больного, но не думаю, что вы придете в восторг, если вам скажут: хирург к вам приехать не может, но мы по Скайпу объясним вашим соседям, как сделать вам операцию на легких. Вариантов два. Космонавт прибывает на Землю в виде трупа или на МКС летит хирург, совершенно не космонавт, делает в невесомости операцию, подобных которой не было, и возвращается с пациентом на Землю. Как думаете, какой вариант выбрали?

В СССР космонавты погибали, их память чтили. Комаров, Волков, Добровольский, Пацаев. Сейчас, по-моему, спроси первого встречного, спешащего по своим делам, кто это – в лучшем случае пожмет плечами, а то и обругает: зачем ему знать каких-то не пойми кого… Обидно и досадно, что космонавты из героев перешли в регистр «есть такая профессия», и не более. Ну, летают в космос, так ведь и возвращаются. Мы вот тоже каждый день на работу ходим и вечером домой возвращаемся – нам что, тоже должны памятники ставить?

Леонид Ильич Брежнев в своих мемуарах… Отсмеялись? А ведь Брежнев за советский космический проект получил звание Героя Социалистического Труда и, будучи главой государства, вручил Юрию Гагарину звезду Героя Советского Союза. Что-то, наверное, знал о космической отрасли? Так вот, Леонид Ильич в своей книге «Космический Октябрь» писал, что, когда космонавты стали совершать новые полеты, раздались голоса: а следует ли награждать их второй Звездой Героя, если им уже ранее было присвоено звание Героя Советского Союза? «Подвиг всегда остается подвигом, и если человек проявляет героизм вновь, нельзя этого не замечать и не отмечать. Конечно, придет время – оно не за горами, – когда профессия космонавта станет такой же привычной, как профессии моряка, шофера, летчика… Но сегодня, по моему убеждению, наши разведчики космоса получают свои награды заслуженно».

В «Вызове» показан не только героизм – тут жесткая связь с Землей. Сколько бы не делать полетов, нужно возвращаться к своим родным и близким. Иногда, чтобы разобраться в своих чувствах, приходится посмотреть на Землю через иллюминатор и даже выйти в открытый космос. Вернувшись, спросить себя: и чего стоят наши склоки и обиды? Надо любить и ценить друг друга.

Фильм многожанровый, но доминирует мелодрама (то есть целевая аудитория женская). За комедию отвечает Елена Валюшкина, сыгравшая мать героини Юлии Пересильд. Дочь в космосе делает сложнейшую операцию, подобных которой не было, а мамаша, думая, что дочка в командировке в Иркутске, диктует ей по телефону список сувениров, которые нужно привезти в Москву с Байкала.

Комичен персонаж Милоша Биковича, заявляющий, что за шесть десятилетий полетов в космос человек продвинулся только на 400 километров, то есть примерно на половину расстояния от Москвы до Санкт-Петербурга. На самом деле от Земли до Луны примерно 400 ТЫСЯЧ километров, но он же врач, а не астроном, ему простительно – тысячу туда, тысячу сюда…

Рекламу оператора сотовой связи и банка-спонсора проекта смотреть без хохота невозможно – неужели на такую реакцию рассчитывали? А очень может быть. Запомнились ведь эти глупости…

Есть и фантастическая составляющая. Прокурор хочет возбудить уголовное дело в отношении дочери главной героини. Она обращается за помощью к космическому начальнику (Владимир Машков), прокурору звонит некто (мы не слышим, что и кто говорит, но прокурор во время разговора не отводит глаз от портрета Путина – неужто сам?). И прокурор не то что потерял малейшее желание заводить уголовное дело, он с букетом цветов мчится просить прощения за свою непонятливость.

Конечно, это фантастика. Ведь все мы знаем, что в нашей стране нет телефонного права и все уголовные дела возбуждаются и закрываются в строгом соответствии с законом, а звонок хоть из какой инстанции не может оказать на прокуратуру никакого воздействия. У «Вызова» возрастное ограничение 12+, и дети могут не понять, что отмена уголовного преследования по телефонному звонку – фантасмагория. Пожалуйста, объясните им, что реальность – это космические пейзажи, все остальное – вымысел.

Еще когда появились первые сообщения о полете в космос актрисы и режиссера, стали говорить о бессмысленности этого дорогостоящего и рискованного мероприятия. Есть же павильоны, есть компьютеры. «Гравитацию» американцы сняли на Земле, и получилось убедительно.

Летать на орбиту стоило. Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена – этому рекорду дали. Внимание публики привлекли. Надеюсь, касса будет хорошая (а фильм заслуживает просмотра именно на большом экране, не надо привычного «вот в Сети выложат, тогда, может, посмотрю» – кто вам в Сети выложит экран кинозала?). В конце концов, если вы сетуете, что народные деньги неправильно потратили, посмотрите, на что потратили. Не распихали по карманам бюджет, а сделали яркую историю. Весь бюджет на экране. Смотрим!