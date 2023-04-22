В Екатеринбурге отметили юбилеи Дома кино и Свердловской организации Союза кинематографистов. Фото

Председатель правления Свердловской областной организации СК Владимир Макеранец на торжественном мероприятии. Фото: Полина Зиновьева

Вчера в столице Урала состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летию Дома кино и 65-летию Свердловской организации Союза кинематографистов. Главным событием вечера стало открытие в Доме кино новых «звезд» выдающимся уральским деятелям кино.

Многие знают, что фойе первого этажа Дома кино в Екатеринбурге — «звездное». Тут и Леонид Оболенский, и Ярополк Лапшин… А вчера появились две новые звезды. Режиссер Николай Гусаров ушел из жизни год назад, но его фильмы («Семен Дежнев», «Команда 33», «Дикое поле») остались с нами, их будут смотреть и новые поколения зрителей.

А вот звезда Маргариты Томиловой оказалась для нее сюрпризом. Когда к ней побежали с поздравительными букетами, она растерялась: «А разве живым тут делают звезды?» 87-летний режиссер и оператор Владислав Тарик успокоил: «Делают». Его звезда расположилась поблизости. И председатель правления Свердловской областной организации СК Владимир Макеранец резюмировал: «Звезда — лучшему звукорежиссеру!» Думаете, кто-то возразил? Нет, прозвучало троекратное «Ура!».

Интервью с Владимиром Макеранцем, которое вышло в «Областной газете» в преддверии празднования юбилейных дат, можно прочитать здесь.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева