Пароль «Крапивин»

Режиссер Дмитрий Колобов (слева) и Евгений Белобородько, друг Алексея Крапивина, младшего сына Владислава Петровича. Евгений будет одним из героев фильма, но также он помогает со съемками в местах, где Крапивин гулял с младшим сыном. Фото: Павел Ворожцов

Тюменский режиссер-документалист Дмитрий КОЛОБОВ снимает фильм о писателе Владиславе КРАПИВИНЕ. Тюмень – родина Владислава Петровича, Екатеринбург – город, где он написал свои знаменитые книги и создал легендарную «Каравеллу». Вот в этих двух городах и проходят съемки.

– Дмитрий, как родилась идея фильма и – вопрос вопросов – откуда деньги?

– Я занимаюсь документальным кино с 2018 года, мы сняли 15 фильмов – полный метр, средний метр, короткий метр… В прошлом году я был на четырехмодульном обучении в Москве и познакомился там с продюсером Алмазом из Казани. На обучении мы должны были презентовать проект, который потом мы могли бы допилить. Мы с Алмазом выяснили, что оба любим творчество Владислава Петровича Крапивина. Референсом для нас стал фильм Ромы Либерова «Это Эдик», у нас тоже будет смешанная техника, анимация играет важную роль. Но это будет не кукольная анимация, а 3D, мы это можем себе позволить. Рисованная анимация стоила бы еще дороже, и на всех персонажей Владислава Петровича есть авторские права, а это большие деньги, которых у нас нет.

Мы начали с Алмазом разрабатывать проект, но он выиграл грант на музыкальный инди-фестиваль в Казани, и ушел в это с головой. Но он подал в Минкульт проект анимационных экранизаций рассказов Крапивина. Если договорятся с правообладателями, в следующем году компания Алмаза будет делать анимационные фильмы по Крапивину.

А мы в Тюмени стали разрабатывать проект фильма о Крапивине без Алмаза. На меня вышла продюсер Лиза Теплякова. Исследуя материал, мы выделили три главные темы. Во-первых, Владислав Петрович как писатель и философ. Второе – наставник, педагог, создатель «Каравеллы». И третье – отец, муж и друг.

Деньги… Частично фильм финансируется тюменским ресурсом «Мой портал». Мы подали наш проект на два гранта – в Президентский фонд культурных инициатив (результаты будут в конце июня) и грант губернатора Тюменской области (ждем результаты до 1 июня). У Президентского фонда просим два с половиной миллиона, у губернатора – полмиллиона. И на этой неделе мы запустили краудфандинг на https://planeta.ru/campaigns/karavella_krapivina. Все желающие могут присоединиться. Люди, которые нам помогают, естественно, ранжированы. Кто-то получит ранний доступ к фильму, до премьеры. Чьи-то имена попадут в финальные титры. Кому-то пришлем постер в формате А3, который можно будет повесить на стену… Ну и за большую сумму – статус спонсора фильма и фамилия в открывающих титрах.

Фильм будет продолжительностью час тридцать – час сорок.

– Ваш фильм будет документально-анимационный. А не проще без анимации? И дешевле будет…

– Дешевле, да. Но хуже. Мы нашли анимационного подрядчика из Альметьевска. Нам повезло: руководитель этой студии большой поклонник творчества Владислава Петровича и готов предоставить нам скидку 50 процентов. Но даже с учетом этой скидки 480 секунд анимации это довольно дорого, эти деньги мы и надеемся получить по грантам.

Картину делаем не для телевидения, а для кинопроката. Премьера запланирована на 14 октября в Тюмени и 15 октября в Екатеринбурге. У нас уже есть предварительная договоренность с проектом https://stranadoc.ru, который занимается прокатом документального кино, и, возможно, мы попадем в ограниченный прокат, 15–20 городов, все зависит от того, кто проявит интерес. В кинотеатре фильм покрутится в течение недели-двух, после чего он появится на интернет-платформе.

Когда мы задумали этот проект, хотели подавать заявку на питчинг Министерства культуры в этом году. Но потом прикинули — в этом году будет 85-летие Крапивина, и этот год объявлен годом педагога и наставника. Хорошее совпадение! И мы решили не откладывать и снимать сейчас, чтобы успеть к юбилею.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

— Не боитесь, что раздадутся голоса: «Все было совсем не так! Крапивин был не такой!»?

– Кино всегда субъективно. Нет такого фильма, который нравится всем. Мы беседуем с нынешними сотрудниками «Каравеллы» и с бывшими, создавшими «Флагман» – там был определенный конфликт, мы должны выслушать и тех, и этих. Мы разговариваем со студенческими друзьями Владислава Петровича, с родственниками, с учениками… Представляем разные точки зрения, а зритель выбирает, чью сторону принять. Моя задача – рассказать историю великого человека, а уж судить, насколько мне это удалось, должен зритель.

Мы планируем интервью с младшим сыном Владислава Петровича, который сейчас живет не в России. Можно было бы по Зуму или по Скайпу пообщаться, но это не то качество, поэтому будут операторы, которые там все снимут. Как вы понимаете, это дополнительные расходы, но зато будут качественные изображение и звук. Было запланировано интервью со вдовой, но она плохо себя чувствовала, так что теперь только в июне. Евгения Стерлигова, которой уже 83 года, сказала, что видеосъемки не будет, пообщаемся в аудиоформате. А как без нее – главный иллюстратор книг Крапивина!

– Случаются во время съемок этого фильма какие-то неприятные сюрпризы?

– С фильмом о Крапивине в Екатеринбурге нам везде помогают. Мы, например, обратились в медиацентр УрФУ, и ребята за один день договорились, чтобы нас пустили в университет со всей техникой, предоставили нам локацию… Крапивин – это как пароль, который открывает все двери. К сожалению, сейчас город выглядит не очень симпатично – снег сошел, зелень еще не появилась, так что некоторые места мы снимать сейчас не стали, приедем в июне.

Дмитрий Колобов прошел отбор в «Док инкубатор» Свердловской киностудии. Заявки фильмов, связанных с УрФО, подали 90 человек, из них отобрали 10. В мае на четыре дня Дмитрий приедет в Екатеринбург, чтобы доработать идеи, лучшие из которых осенью подадут на питчинг Министерства культуры РФ. Дмитрий Колобов. Фото: Павел Ворожцов — Дмитрий, как вы вообще пришли в кинодокументалистику? — Я окончил Тюменский госуниверситет, журналист, долгое время работал в «Тюменской арене» (спортивное СМИ). Потом работал в сфере молодежной политики. В 2019 году стал режиссером монтажа на «Мой портал», потом продюсером, а с августа прошлого года стал руководителем этого СМИ. Естественно, когда становишься руководителем, для собственной творческой работы времени остается крайне мало, мой прошлый фильм вышел в позапрошлом году, это полный метр о приюте для бездомных животных, он был в конкурсе четырех кинофестивалей. Еще у меня был фильм «На равных» про тюменских комиков-инвалидов. У нас есть КВН для людей с инвалидностью, стендап для инвалидов, и есть Ваня Филиппов, карлик, начинавший в КВН, его позвали на СТС играть главную роль в сериале. Этот фильм был в конкурсе международного фестиваля «Герой» в Красноярске. В «Док инкубаторе» у меня есть идея сделать фильм про дерби «Тюмень» — «Синара».