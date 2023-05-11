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11 мая 2023, 09:41

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский снялся в короткометражном фильме

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Евгений Кульберг впервые снялся в кино. Фото: telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (в миру Евгений Кульберг) впервые снялся в кино. Он сыграл роль священника в короткометражном фильме "Василек". Съемки проходили в Твери.

"Фильм про мальчишку-школьника, брат которого геройски погиб на СВО. Яркий сюжет, сильная команда режиссера Елены Дубровской, прекрасный город. Будем ждать премьеры", — написал Евгений Кульберг в своем telegram-канале.

Фото: telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения
Фото: telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Режиссер короткометражной ленты — Елена Дубровская. По словам Евгения Кульберга, картина основана на рассказе Елены Гай и является частью проекта "Киноуроки в школах России и мира".

Фото: telegram-канал митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения

Как заявлено на сайте проекта, "Киноуроки" призваны воспитать поколение школьников, развивая их этические качества, через искусство кино и добрые дела на примере героев фильмов. Для этого специально создаются детские короткометражные фильмы о справедливости, искренности, чувстве долга и других духовно-нравственных понятиях.

Напомним, в Екатеринбурге начались съемки анимационного документального фильма о Владиславе Крапивине.

Областная газета Свердловской области

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