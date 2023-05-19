О пионерах замолвили слово

В Доме кино в Екатеринбурге прошел премьерный показ документального фильма свердловского режиссера Андрея ТИТОВА «Будьте готовы!». Фильм приурочен к 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, которое отмечалось в прошлом году. Съемки проведены при финансировании Министерства культуры РФ, а также при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Фильм будет демонстрироваться в летних лагерях нашего региона.

Фильм о пионерском движении снимался в Москве, Екатеринбурге и еще четырех регионах России. 100 лет истории пионерии, в которой участвовали в общей сложности 210 миллионов советских детей, авторы фильма смогли уложить в 55 минут. И смотрятся они на одном дыхании, словно блокбастер.

– Благодарю всех героев за неподдельную искренность, эмоции и нескончаемый пионерский задор, который позволил передать это настроение. Девяносто процентов успеха фильма – его герои. Если угадать с героем, то все пойдет как по маслу. И режиссеру уже главное – не испортить, а вычленить самое-самое вкусное, самое ценное, – рассказал режиссер Андрей Титов.

Андрей Титов Родился в Каменске-Уральском в декабре 1974 года. По окончании факультет журналистики Уральского госуниверситета работал редактором, специальным корреспондентом, ведущим программ на региональных телекомпаниях. С 2003 года начал работу в документальном кино – сначала как автор сценария, потом и как режиссер. Автор более 20 документальных фильмов, большинство из которых являются победителями и лауреатами множества российских и международных фестивалей. Член Союза кинематографистов РФ.Кроме того, рассказы и повести Андрея Титова публиковались в журналах «Урал» и «Уральский следопыт». Он автор книг «И я там был», «У-МИР-РАЙ», «Город: крайние известия». Как прозаика его в равной степени интересует как комическая, так и мистическая тематика.

Есть много моментов, которые в современном мире кажутся смешными или нелепыми. Чего только стоит рассказ о том, как мальчик вызвал отца на социалистическое соревнование: он будет учиться на отлично, а папа работать сверх нормы. Отец отпрыска выпорол. На следующий день пио­нерский отряд пришел на предприятие и остановил производство. Собрали всех, историю семьи придали огласке. Вечером папа подписал с сыном соглашение о соцсоревновании.

Такие живые истории придают фильму особый вкус. Это неподдельная летопись, как и чем жила страна.

– Самое главное донести фильм до подростков, как взрослели их бабушки и дедушки, под какие песни, под какие костры. Нужно знать историю своих родных. Благодарность большая министерству образования Свердловской области за организационное содействие, подсказки, информационную помощь. Приятно, что фильм будет демонстрироваться этим летом в детских лагерях, – отметил Андрей Титов.

«Будьте готовы!» – не просто документальное кино, а документальное кино с отсылкой на историю, с попыткой провести параллели с днем нынешним. В фильме показаны и современные школьные детские организации «Движение школьников», «Юнармия», современная пионерская организация.

Фото: Кадр из фильма «Будьте готовы!», режиссер Андрей Титов

Особо отмечено в фильме значение для подростков СССР и современной России свердловского движения – отряда «Каравелла». Зритель увидит историческую черно-белую хронику с молодым Владиславом Крапивиным, на которой собирается самое первое судно. А следом – кадры современных парусных яхт и экипировка нынешних воспитанников и наставников.

– Те цели, которые были в пионерском движении, и цели нового детского движения в России, на мой взгляд, совпадают. В этом преемственность поколений. А те масштабы, те задачи, которые решала пионерская организация, та мощь и сила, которые в ней были, сегодня ни одно детское движение в мире повторить не может. Есть стремление на уровне государства воссоздать то, что было. И это сверхзадача, – поделилась мнением после просмотра фильма командор отряда «Каравелла», член Общественной палаты Лариса Крапивина.