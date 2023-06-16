В Екатеринбурге стартует "Эхо фестиваля "Сталкер"

Кадр из кинофильма "Живите долго". Предоставлено пресс-службой Дома кино

Фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» проводится в Москве с 1995 года.

Так, хорошее дело, но мы-то, Урал, тут каким боком? А фестиваль потом в разных городах России устраивает «Эхо фестиваля "Сталкер"», и это эхо до нас докатывается. Как и в этом году!

19-24 июня в Доме кино в Екатеринбурге пройдет благотворительная акция кинофестиваля «Сталкер». Будет показана программа фильмов-призеров кинофестиваля, состоятся творческие встречи с их создателями, пройдут обсуждения фильмов со зрителями. Кинофестиваль проводится Гильдией кинорежиссеров России при поддержке Фонда президентских грантов. Вход бесплатный, по регистрации.

19 июня фестиваль откроется премьерным показом криминального триллера «Один настоящий день». В главных ролях: Евгений Ткачук, Петр Федоров, Александр Робак.

Фильм представит кинорежиссер Георгий Шенгелия.

20 июня состоится премьера художественного фильма «Микулай». В главных ролях: Виктор Сухоруков, Иван Добронравов.

Однажды в деревню приходит мужчина, который утверждает, что он сын главного героя...

Фильм представит кинорежиссер Ильшат Рахимбай.

21 июня состоится премьерный показ фантасмагории «Живите долго» (18+). Фильм представит кинорежиссер Юсуп Разыков.

Вообще-то в титрах фильма его название написано «Живитедолго», и сразу чувствуется подвох. Вы решили, что это оптимистичное кино про нашу долгую счастливую жизнь? Не угадали. В провинциальном российском городе молодой человек, который вчера сыграл свадьбу, после первой брачной ночи целует юную жену и идет сдавать взятый напрокат свадебный костюм — праздник кончился. А потом отправляется на работу. Там его и находят в бетонном блоке. Случайно он погибнуть не мог. Да и вообще сегодня была не его смена…Потом еще одно самоубийство, еще одно… Прокуратура сообщает об этой статистике в Москву (хотя один из прокурорских мрачно замечает: "Чем больше самоубийц, тем их меньше". Парадокс!!!). Но их не меньше, а все больше. Что происходит в городе — эпидемия суицида? Один из следователей говорит: «Что же у нас в городе творится — в других городах все ведь нормально?» И слышит от коллеги: «Может, в других городах умеют скрывать статистику? Может, по всей стране так?».

И герои фильма никуда не могут деться от вопроса: почему наши соотечественники разного возраста и социального положения добровольно один за другим уходят в мир иной? Похоже, они не видят себя в завтрашнем дне. Они не понимают — зачем им жить, если дальше будет только хуже? Неверие в будущее, тотальное разочарование, безнадега… Герои не правы? Жизнь прекрасна и удивительна? А вот приходите в Дом кино и скажите это режиссеру — разговор, не сомневаюсь, получится весьма эмоциональный.

Режиссер Юсуп Разыков. Фото: Предоставлено пресс-службой Дома кино

22 июня зрителей ждёт премьерный показ молодежной драмы «Император». Благодаря нестандартному поведению и разносторонним увлечениям пятнадцатилетнего Арса первоначальное неприятие одноклассников сменяется интересом и симпатией к нему. Фильм представит кинорежиссер Альфия Хабибуллина.

23 июня покажут фильм «Плотник» режиссера Авдотьи Смирновой. Его уже показывали в Ельцин Центре, но один небольшой зал не смог вместить всех желающих. Внезапная болезнь маленького сына переворачивает полную радужных планов жизнь семьи вверх дном. Родители готовы на все, чтобы спасти своего ребенка. Прозрачные библейские мотивы прозрачны и не всегда работают, порой вызывают чувство неловкости. Но фильм представит исполнитель главной роли Сергей Уманов — возможно, он развеет наш скепсис и ответит на вопросы вроде «А что сейчас делает Авдотья Смирнова?».

Начало сеансов в 19 часов.

А 24 июня в 17 часов фестиваль завершится показом военно-исторической драмы «Нюрнберг» (в главных ролях: Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Петренко). Картину представит режиссер Николай Лебедев.

Кто-то скажет: «Нюрнберг» был в прокате, к тому же это явная неудача талантливого режиссера — зачем идти? Но Лебедев — президент Гильдии кинорежиссеров Союза кинематографистов России, то есть с ним можно будет поговорить не только о его свежем фильме, но и о сегодняшней ситуации в нашем кино, и о его будущем, каким его видит Николай. Если вам интересно, не забудьте забронировать места.

19–23 июня в Малом зале Дома кино на сеансе 17 часов будет представлена программа документальных фильмов-призеров кинофестиваля:

19 июня

«Андрей Сахаров. По ту сторону окна», режиссер Дмитрий Завильгельский, Главный приз «Сталкер» за лучший документальный фильм в 2022 году.

В основе фильма о великом ученом, мыслителе, правозащитнике – воспоминания его соратников, хроника и документы.

20 июня

«Такие люди», режиссеры Ольга Арлаускас, Майя Данилевская.

Приз «Сталкер» за документальный фильм (2022).

Социальные предприниматели — новый тип предпринимателей в России. Они делают бизнес по велению сердца, чтобы решать самые острые социальные проблемы страны.

21 июня

«Люди дела», режиссер Владимир Головнев.

Есть уникальные люди в маленьких городах и селах России, которые вопреки обстоятельствам стараются улучшить жизнь вокруг себя.

«Вот такие наши мечты», режиссер Екатерина Головня.

Фильм о детях и подростках с ментальными нарушениями, разных по возрасту и степени заболевания, но одинаково любящих общение и музыку.

22 июня

«Самый восточный храм», режиссер Иван Головнев.

Фильм о единственном действующем храме на Командорских островах, который является самым восточным в России.

«Оторванные», режиссер Владимир Кривов.

Монолог о жизни, о Родине, о том, что заставляет чукчей отрываться от своих корней. Этот фильм — возможная проекция нашего будущего.

23 июня

«Ноев ковчег», режиссер Григорий Курдяев.

Когда-то Емилиан был успешным бизнесменом, но однажды он все бросил и ушел в волонтерство. Он создал сеть приютов для бездомных «Ной».

«Мой дед — цыган Шапиро», режиссер Игорь Холодков.

Герой фильма прожил не одну, а три жизни: революционного романтика и дипломата; «врага народа» и политкаторжанина; кинодокументалиста, открывающего для людей все самое важное, что есть в этом мире.

Понятно, что все фильмы увидеть нереально. Так что составляйте график, регистрируйтесь, идите, смотрите и обсуждайте.