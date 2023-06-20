Генеральным директором Свердловской киностудии вновь избран Виктор Шадрин

Виктор Шадрин возглавляет Свердловскую киностудию с апреля 2021 года. Фото: Свердловская киностудия

Кандидатура генерального директора Виктора Шадрина одобрена с учетом позиции Министерства культуры РФ и утверждена распоряжением Территориального управления Росимущества в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской киностудии.

Напомним, Виктор Шадрин возглавляет Свердловскую киностудию с апреля 2021 года. За это время она получила статус опорной наряду с "Ленфильмом", киностудией имени Горького и "Мосфильмом". Это позволяет проводить модернизацию и техническое перевооружение.

"Основная задача, которая перед нами стоит, — снимать кино. Сделать так, чтобы кинопроизводство на студии стало <…> основным видом ее жизнедеятельности. И, видимо, у нашей команды это получается", — рассказал Виктор Шадрин.

По его словам, сейчас в разных стадиях производства находятся 12 игровых и документальных картин. Все они получили поддержку Минкультуры РФ. В их соинвесторах — крупные федеральные стриминги. Продолжает успешно работать Школа кино.

В этом году ожидаются релизы новых картин Свердловской киностудии — полнометражного документального фильма о жителях Екатеринбурга "Код города" и короткометражного игрового фильма "Бернаки".

В начале следующего года должны состояться премьеры полнометражных игровых фильмов Евгения Григорьева "Сломя голову" и Георгия Лялина "Длительные свидания".

Во второй раз запущен "ДОК Инкубатор" — это короткий базовый курс для людей с опытом в кино. Его цель — формирование активного пула авторов, сценаристов и драматургов для Свердловской киностудии, а также отбор лучших заявок на документальные фильмы в регионе.

В прошлом году из 20 заявок на "ДОК Инкубатор" 5 получили поддержку Министерства культуры РФ. В этом году поступило 93 идеи, к участию допущены 10 человек.

В 2022 году прошел I Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента "Одна шестая". За шесть дней его посетили более 3 тысяч гостей и больше сотни специалистов киноиндустрии. В сентябре 2023 года состоится второй фестиваль.

Свердловская киностудия — это еще и открытое культурное пространство. Экскурсии по киностудии пользуются большой популярностью. Здесь проходят общероссийские культурные акции "Ночь музеев" и "Тотальный диктант". Сейчас Свердловская киностудия готовит новый туристический маршрут выходного дня.

"Свердловская киностудия, которая в этом году отмечает свое 80-летие, по праву считается одним из брендов Свердловской области, подтверждает особое место нашего региона на кинематографической карте страны. Благодаря перезагрузке киностудии поддержку правительства области получили значимые для развития кинопроизводства инициативы", — отметила первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

Ранее "Областная газета" рассказала о фильмах, авторы которых могут получить средства из бюджета нашего региона.