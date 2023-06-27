Екатеринбург – город-киноартист

Фото: Павел Ворожцов

Свердловская киностудия открывает пешеходную экскурсию «Город как съемочная площадка». За три часа можно не только увидеть современный Екатеринбург, но и посмотреть на планшете видео и фото из фильмов. И не только старых – премьера картины Свердловской киностудии «Сломя голову» назначена на следующий год, а прогулка начинается с места на набережной городского пруда, где сняты важные сцены новой ленты.

Первым фильмом Свердловской киностудии, как известно, стала оперетта «Сильва» (1944). И по сей день сохранилась лестница, «снявшаяся» там. Где ее можно увидеть? На экскурсии узнаете.

Несколько фильмов в Свердловске/Екатеринбурге снял Владимир Хотиненко, в том числе сразу ставший культовым «Макаров», где главному герою явился Богоявленский собор на площади 1905 года – стоит, красуется, словно его и не снесли в 1930 году. Так вот, макет собора, использованный для комбинированной съемки, бережно хранится на Свердловской киностудии, можно во время экскурсии полюбоваться. Как и многим другим – костюмами, реквизитом, доспехами, саблями, ружьями… Один из лучших фильмов нашей студии – «Безымянная звезда» Михаила Козакова. И платье, в котором снималась Анастасия Вертинская, хранится в целости и сохранности. Его создал знаменитый модельер Вячеслав Зайцев. Когда он праздновал очередной свой юбилей, то попросил прислать это платье – считал его одним из лучших своих произведений и хотел продемонстрировать гостям. Разумеется, просьбу маэстро уважили. По легенде, платье изначально было белоснежным, но на экране смотрелось неважно, и его вымачивали в чае, чтобы придать ткани нужный оттенок.

Фото: Павел Ворожцов

Свердловск попадал на киноэкран не только в фильмах местной студии – Сергей Герасимов снял у нас многие сцены своей картины «Дочки-матери» (киностудия имени Горького).В планах – расширить географию экскурсии, сделав ее автобусной – тогда можно будет, например и на ВИЗовский пруд выбраться, он тоже не раз «играл» в кино.

Экскурсии начнутся 12 июля и будут проходить дважды в неделю: по средам – вечером, по субботам – днем. Сопровождать прогулку будут не только фрагменты фильмов, но и музыка, помогающая перенестись в прошлое. И, уверяю вас, даже люди, родившиеся и выросшие здесь, узнают о родном городе очень много нового. А вернувшись домой, начнут искать в интернете «Патриотическую комедию», «Летное происшествие», «Один и без оружия», «Привет, Малыш»… Нам есть что посмотреть и пересмотреть.

На этой локации начинались съемки фильма Евгения Григорьева "Сломя голову". Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Руководитель экскурсионного направления Свердловской киностудии Екатерина Тутова показывает макет Богоявленского собора из фильма "Макаров" и макет Невьянской башни из фильма "Демидовы". Фото: Павел Ворожцов