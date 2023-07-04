Бэби-бум по-русски

Кадр из сериала "Бэби-тур", режиссер Федор Стуков

Василий Сигарев. Драматург, сценарист, режиссер. Наш земляк, родился в Верхней Салде. Снял фильмы «Волчок», «Жить», «Страна ОЗ». Замолчал. Замолчал! Как бы не так! Василий Владимирович написал сценарий великолепного семисерийного фильма «Бэби-тур», который в июне стал доступен интернет-зрителям. Продюсер – создатель екатеринбургского «4 канала» Игорь Мишин.

Действие происходит в российской глубинке в 2008–2009 годах. Героини фильма живут в сибирском селе, терпят издевательства от своих мужей-неудачников и знают, что так будет и с их детьми, и с их внуками. Но вдруг одна из подруг узнает, что если родишь ребенка на территории США, этот бэби автоматически получает американское гражданство. А когда ребенок станет совершеннолетним (всего-то через 21 год), он может из России в Америку выписать своих родителей, которые тоже станут американскими гражданами. Немножечко безумно? Но есть агентство, отправляющее российских беременных рожать в США. Гони монету – твой ребенок американец.

И посреди сибирской безнадеги (мужья или пьют, или просто бездельничают, вкалывают женщины) возникает план: а давайте-ка мы забеременеем тут, а родим там? Кто-то сетует: да сколько лет пытаюсь забеременеть, а все никак. Ну кроме твоего бесплодного есть же и другие мужики – дерзай! Кто-то в растерянности – у меня уже трое пацанов, куда четвертый-то? А вот четвертый тебя в новую, американскую, жизнь и увезет…

Как всегда у Сигарева – фантасмагория, но очень тесно привязанная к времени действия. Одну из героинь в поезде охмуряет попутчик: «А вы слышали про Павла Грудинина? Мой друг, председатель совхоза имени Ленина. Точно станет президентом России, будет им два срока. А я у него буду министром юстиции». А если начистоту, все героини мечтают о любви. Как там у Бабеля? «Сегодня животные штуки, завтра животные штуки… Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?».

Русская женщина может ждать 21 год. Только сначала нужно что-то сделать. Большой путь начинается с первого шага. У каждой героини этот шаг непредсказуем.

«Один час мне понадобился после прочтения первых серий, чтобы понять: Василий Сигарев прислал потенциальный народный хит! Таких историй – самоироничных, умных, с юмором и яркими народными персонажами – крайне мало. И снимать такой сериал – большая радость и удача для нас», – рассказывал продюсер Игорь Мишин.

Режиссера Федора Стукова мы знаем в первую очередь как Тома Сойера в фильме Станислава Говорухина и девочку в фильме Никиты Михалкова «Родня». Большим актером не стал, но успешным режиссером сериалов – да.История обрывается на самом интересном месте. Кто-то передумывает рожать в США, кто-то упорно стремится к американской мечте. Кажется, государственная граница навсегда разъединила подруг. Ой ли? Как говорит в фильме о фильме продюсер Игорь Мишин, «второй сезон точно будет». А пока смотрим первый.