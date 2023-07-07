«Разъезд» или судьбоносная встреча: в Екатеринбурге снова снимают кино

Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге проходят съемки короткометражного игрового фильма «Разъезд» – совместного проекта Свердловской киностудии и онлайн-кинотеатра START. В ролях – Мария Смольникова, Илья Белов, Максим Стоянов, народная артистка РФ Татьяна Догилева и другие. В качестве режиссера выступает Мария Меленевская, сценаристка «Обычной женщины» и креативный продюсер картины «Далекие близкие». Также в съемках картины активное участие принимают выпускники Школы кино Свердловской киностудии.

Мы заходим во двор обычного дома, жители которого даже не подозревают, что буквально на соседней улице разворачиваются съемки нового 26-минутного короткометражного фильма Свердловской киностудии.

Для большинства на съемочной площадке эта работа одна из многих, однако именно этот фильм станет дебютным проектом для уже третьего выпуска Свердловской киношколы. Это выпускная работа ребят, благодаря которой они могут показать, на что способны. Как бы пафосно не звучало, но именно этот фильм вполне может повлиять на их судьбу.

– Ценность проекта в том, что выпускники совместно с профессиональными кинематографистами участвуют в высокоскоростном съемочном процессе и оттачивают навыки во время учебы в Школе кино. Кто-то блогер, кто-то скрипт, кто-то администратор, кто-то занимается гримом – у всех своя роль, все задействованы в рабочем процессе, – делятся в пресс-службе Свердловской киностудии.

В Школу кино, напомним, проходит серьезный отбор, берут только по-настоящему талантливых, тех, кто действительно заинтересован работать в кино.

Погода, казалось бы, не располагает к съемкам, однако даже внезапный дождь не помешал команде: когда он, наконец, заканчивается, вокруг спешно протирают намокшие машины и готовятся к началу съемочного процесса. Через мгновение на площадке уже появляется сотрудник ДПС – это один из актеров фильма. Вот в кадре уже Мария Смольникова, играющая главную героиню – интеллигентную, неконфликтную женщину. С ней активно спорит мужчина – это Максим Стоянов, идеально вписывающийся в роль немного нахального, уверенного человека, который не привык уступать. С их внезапного столкновения на узкой дороге завязывается конфликт фильма: сможет ли героиня, привыкшая «всегда сдавать назад», отстоять свои права.

– Моя героиня всех поймет, всем поможет, но и у таких людей могут случаться срывы, потому что они терпят-терпят, пытаются все принимать, окружающие нарушают их границы, и в какой-то момент приходится их отстаивать, – рассказывает Мария Смольникова. – Мне в целом очень понравился сценарий – история понятная и очень жизненная, и с героиней мы в чем-то даже похожи.

Фото: Борис Ярков

Для актрисы это особенные съемки, ведь это возможность навестить родных – Мария родилась в Свердловске.

– С удовольствием играю в родном городе, так как в Москве очень много работы, я использую это как шанс приехать повидаться с родными: с бабушкой, с папой.

Фото: Борис Ярков

После небольшого перерыва возвращаемся на площадку. Вот уже сотрудник ДПС спешно покидает пару, а спор все продолжается. Сцену повторяют раз за разом – все должно быть идеально. Процессом руководит и на своем примере показывает, что и как должно выглядеть Мария Меленевская. Как оказалось, дебютируют в этом фильме не только выпускники Школы кино. Роль режиссера Мария тоже примеряет впервые.

Фото: Борис Ярков

– Я креативный продюсер платформы «Start» и сценарист. Участвовала во многих проектах, но никогда не была режиссером. Решила попробовать, посмотрим, что из этого получится. Написала короткий метр вместе с моим прекрасным соавтором. И сейчас снимаю его как режиссер, для меня это своего рода эксперимент, – поясняет Мария. – В любом случае, поставить себя на место режиссера для сценариста полезно. А Екатеринбург для такого дебюта выбрали практически случайно, нам со «Start» нужен был сопродюсер, и мы нашли Свердловскую киностудию, где выпускники Школы кино должны были снимать короткометражки для практики. Мы объединились и приехали снимать в этот прекрасный город.

Оператор, чтобы уловить на камеру все, что потребует режиссер, вынужден принимать самые изощренные позы. Слышится громкий голос второго оператора Натальи Кабановой: именно от этого человека зависит вся организационная и техническая части съемок – расстановка актеров в кадре, контроль за соблюдением графика и многое другое. Команда подоспела и нам: «не шуметь». Сложно проигнорировать ее особо настойчивую просьбу – на площадке полная тишина, все кругом стараются не издать ни единого шороха.

Фото: Борис Ярков

После небольшого дождя на улице снова безумная жара, но съемочная группа будто ее ничуть не ощущает и совсем не устала от работы под палящим солнцем: все увлечены процессом.

Хотя для некоторых актеров все-таки непривычное жаркое уральское лето оказалось вызовом.

– Я сам с юга, обычно прекрасно переношу высокие температуры, но почему-то в этот раз немного тяжеловато, – делится Максим Стоянов. – Долгое время находимся на солнце и без головного убора, в следующий раз будем лучше подбирать художественный костюм.

Максим Стоянов и Мария Смольникова. Фото: Борис Ярков

В своем герое он видит не просто брутального сильного мужчину, а человека глубоко внутри ранимого и чувствительного.

– Наверное, таких ребят как мой герой много: они взяли за основу определенный образ мысли, образ жизни, и им удобно прятаться за этой ширмой, – говорит Максим Стоянов. – Им выгодно быть брутальными, суровыми. Хотя за всем этим прячется человек тонкой душевной организации, но это зазорно показать миру. Ситуация в нашем фильме позволяет моему герою вытащить из себя человеческие качества. Думаю, многие себя здесь увидят.