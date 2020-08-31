В День города сотрудники музея оформили выставку прямо в здании фабрики. Фото: Ольга Кошкина

В минувшую субботу, по случаю 345-летнего юбилея города, для жителей и гостей Арамиля на один день открылись двери бывшей суконной фабрики – обзорные экскурсии по старым цехам посетили больше 150 человек. Производство закрылось десять лет назад, и сейчас местные краеведы намерены дать индустриальному объекту вторую жизнь.

Фабричные корпуса для выпуска шерстяного полотна построили в 1900 году. В советское время здесь производили пальтовые и костюмные ткани, а в годы войны наладили производство шинельного сукна: по информации городского музея, каждый четвёртый солдат на фронте был одет в форму от арамильцев. В 2010 году мощности фабрики передали на баланс Башкирского текстильного комбината. Оборудование было вывезено, цеха опустели. Территория фабрики теперь находится в частной собственности. Часть помещений занимают арендаторы, остальное пространство никак не используется. Но это пока.

Несколько лет назад «Облгазета» рассказывала об идее обустроить в заброшенной мануфактуре элитные жилые помещения — лофты, но не смогли найти инвесторов. А недавно инициативу взяли в свои руки сотрудники городского музея. Они предложили другой сценарий работы с индустриальным наследием.

Образцы тканей, которые выпускали на Арамильской суконной фабрике. Фото: Ольга Кошкина

– Прошлой осенью мы в Екатеринбурге приняли участие в образовательной программе «Лаборатория индустриальности», посвящённой реновации промышленных территорий в малых уральских городах, – рассказывает руководитель городского музея Наталья Иртуганова. – Из сорока участников отобрали четырёх победителей, которые могут рассчитывать на экспертную поддержку. Мы оказались в числе этих победителей. После сессии провели опрос жителей и подготовили проект возрождения объекта «Фабрика идей».

Согласно проекту, фабрику предлагается превратить в инновационно-культурный центр, где разместятся Музей шинели и Музей истории арамильского здравоохранения, студия дизайна модной одежды и ремесленные мастерские, конференц-зал и коворкинг, объекты торговли и общепита и многое другое, благо состояние корпусов позволяет всё это сделать. Рядом планируется разбить фабричный парк, а на пруду – открыть лодочную станцию (сейчас там стоит её недостроенное здание). Примерная стоимость проекта – более 400 миллионов рублей, реализовать его предлагается на условиях частно-государственного партнёрства. Сроки пока не называются. Задумка, на первый взгляд, глобальная, но примеры того, как это можно сделать, в области есть. Так, в Сысерти этим летом благодаря президентскому гранту открыли территорию бывшего завода для всех желающих, чтобы посмотреть, насколько это будет востребовано. В Арамиле тоже начали с того, что привлекли внимание общественности. Это удалось: первые экскурсии прошли «с аншлагом», поэтому решается вопрос о том, чтобы сделать их постоянным.

Здание фабрики неплохо сохранилось, и здесь есть вся инфраструктура для того, чтобы создать на её базе современный центр. Фото: Василий Белоусов

Раньше здесь находился ткацкий цех. Фото: Василий Белоусов

Теперь это музейные экспонаты. Фото: Ольга Кошкина

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