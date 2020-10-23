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Культура / Музеи
23 октября 2020, 16:35

Открытие музея "Эрмитаж-Урал" перенесли на весну 2021 года

Строительство "Эрмитаж-Урал"

Перенос сроков открытия связан с пандемией COVID-19. Фото: Алексей Кунилов.

Срок открытия культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге перенесено. Музей планируют открыть в апреле 2021 года.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе администрации уральской столицы, перенос сроков связан с пандемией COVID-19.

"Из-за коронавируса не вовремя начался монтаж выставочного оборудования. Большая его часть импортная", - сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Напомним, в декабре 2018 года состоялся аукцион на проведение строительно-монтажных работ по созданию культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал" на площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств по адресу ул. Вайнера, 11. Его победителем стала компания "Атомстройкомплекс".

Здание, в котором разместится центр "Эрмитаж-Урал", было сдано в эксплуатацию весной 2020 года, а первая выставка была запланирована на ноябрь нынешнего года.

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Областная газета Свердловской области

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