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Культура / Музеи
13 ноября 2020, 16:58

Финансирование оснащения центра «Эрмитаж-Урал» сокращено почти в три раза

В конце февраля 2020 года Никита Кортыин провёл для журналистов экскурсию по "Эрмитаж-Уралу". Тогда казалось вполне реальным открытие центра в нынешнем году. Фото: Алексей Кунилов

В конце февраля 2020 года Никита Кортыин провёл для журналистов экскурсию по "Эрмитаж-Уралу". Тогда казалось вполне реальным открытие центра в нынешнем году. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге стартовали Дни Эрмитажа-2020. Помимо приятных новостей о выставке, где представлена картина Клода Моне «Большая набережная в Гавре», проведении лекций и экскурсий, на открытии сообщили и не очень приятную информацию о том, что финансирование оснащения центра «Эрмитаж-Урал» было сокращено с 200 миллионов рублей до 75 миллионов. Более того, ранее планировалось, что средства будут получены из федерального бюджета, но теперь ясно, что нагрузка ляжет на областную и городскую казну.

Строительство центра «Эрмитаж-Урал» завершилось в нынешнем году. Открыть долгожданный культурный объект планировали как раз в ноябре, однако из-за пандемии сделать этого не удалось. Начало работы центра перенесли на весну 2021 года. Но даже почти через полгода это станет возможным только в случае сокращения средств на оснащение. Об этом на мероприятии, посвящённом открытию Дней Эрмитажа, рассказал директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин.

– Изначально за финансирование оснащения обоих зданий (имеются в виду главное здание на Вайнера, 11 и фондохранилище на Вайнера, 16. – Прим. «ОГ») брался федеральный бюджет. Но в марте 2020 года стало ясно, что этого не случится, – поясняет Никита Николаевич. – Речь шла о 200 млн рублей. Это была разумная цифра, большая часть приходилась на реставрационное оборудование. Сейчас смета глубоко переработана. Причём так, что производителей и поставщиков из того списка почти не осталось. Теперь мы стараемся работать с местными производителями.

Никита Николаевич уточнил, что бюджет был сокращён почти в три раза. И как рассказали «Облгазете» в пресс-службе Екатеринбургского музея ИЗО, на данный момент решается, в каких пропорциях городская и областная казна смогут взять на себя эту нагрузку.

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Областная газета Свердловской области

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