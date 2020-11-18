Олег Лутохин. Фото: Любовь Кабалинова / Президентский центр Б.Н. Ельцина

В музее Бориса Ельцина будет новый директор. Дина Сорокина, возглавлявшая его с 2016 года, приняла решение уйти с должности. Это место займёт Олег Лутохин.

На запрос «Облгазеты» в Ельцин Центре ответили, что Дина Сорокина объяснила своё решение об уходе «личными мотивами и новыми планами».

«Руководство Центра относится к решению Дины с уважением и одновременно с сожалением: за годы работы Дина показала себя высокопрофессиональным руководителем с большим потенциалом. Заместителем директора музея Бориса Ельцина с 1 декабря 2020 года назначен сотрудник Ельцин Центра Олег Лутохин. Должность директора музея Лутохин займёт 1 января 2021-го», – говорится в сообщении.

Дина Сорокина была назначена директором музея Ельцин Центра в феврале 2016 года на место Ирины Евдокимовой, работавшей с момента открытия музея (с ноября 2015-го).

Олег Лутохин родился в 1988 году. Окончил философский факультет Уральского государственного университета. В Ельцин Центре – с 2016 года, где руководил образовательными программами.

– С 1 декабря заступлю на должность заместителя директора, – рассказал в беседе с корреспондентом «Облгазеты» Олег Лутохин. – А с 1 января 2021 года займу пост директора. Пока могу только прокомментировать планы нашей дальнейшей работы. Главный план у нас один – 90-летие со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина. 2021 год – юбилейный. Мы готовим большую программу, думаем о гибридных форматах, потому что пока не знаем, что будет в феврале (Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. - Прим. ред.). Это дату мы наметили для старта программы. В 2021-м будет ещё несколько юбилейных дат. К примеру, 30-летие распада Союза и создания новой государственности. И 30 лет с первых выборов 1991 года. Но как для музея, так и для Президентского центра главной датой всё же будет 90-летие со дня рождения Бориса Николаевича. Есть, конечно, и стратегические планы, и ряд тактических задач, но пока я бы не стал о них распространяться. Мне ещё нужно войти в курс дел и ознакомиться с многочисленными планами коллег.

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