В Екатеринбурге открылся музей военной истории "Свердловск: Говорит Москва!"

В торжественной церемонии приняли участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и Герой России, депутат екатеринбургской гордумы Сергей Воронин. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В уральской столице состоялось открытие музея "Свердловск: Говорит Москва!", посвящённого деятельности Всесоюзного комитета радиовещания и диктору Всесоюзного радио, главному голосу Победы Юрию Левитану. В торжественной церемонии приняли участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и Герой России, депутат екатеринбургской гордумы Сергей Воронин.

Музей расположился в старинном особняке на перекрёстке улиц Радищева и 8 Марта - именно в этом здании на протяжении полутора лет, с осени 1941 года по весну 1943 года, диктор Юрий Левитан передавал сводки в Совинформбюро, произнося фразу "Внимание! Говорит Москва!".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

"Мы открываем этот музей в Год памяти и славы, в год юбилея Великой Победы в городе трудовой доблести Екатеринбурге. Голос замечательного диктора Юрия Борисовича Левитана был строгим, торжественным, он внушал надежду и уверенность в победе в Великой Отечественной войне, давал силы. Я благодарю всех, кто приложил свои усилия и талант для того, чтобы экспозиция получилась такой живой, интересной", - сказала Светлана Учайкина.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Новый музей совмещает традиционные подходы к созданию экспозиции с современными мультимедийными технологиями. В здании воссоздали радиостудию, из которой велось вещание в годы Великой Отечественной войны, а на архивных фотографиях можно увидеть Юрия Левитана за работой и услышать записи его голоса. Также в музее представлены исторические документы, посвящённые визиту радиокомитета в Свердловск, предметы быта и радиотехника времён 1940-х годов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Большинство документальных фото- и видеоматериалов переданы во владение музея Центральным государственным архивом Москвы, Центром документации общественных организаций Свердловской области, Государственным архивом Свердловской области, Свердловской областной универсальной научной библиотекой им. Белинского и Свердловским областным фильмофондом. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе, музей временно будет принимать посетителей по предварительной записи.

Напомним, что ранее этот музей планировали открыть ещё в 2019 году, однако срок был перенесён на осень 2020 года, а затем на декабрь.