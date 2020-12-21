Откуда говорил Левитан?

Стекло переменной прозрачности выступает в роли экрана… Фото: Галина Соловьева

Музей военной истории «Свердловск: Говорит Москва!» открылся в центре Екатеринбурга, в бывшем доходном доме купца Первушина.

Место выбрано не случайно. Считается, что именно в доме на пересечении улиц 8-е Марта и Радищева находилась студия, в которой записывались сводки Совинформбюро. И голос Левитана звучал вовсе не из Москвы, а из Свердловска. Прямых документов, подтверждающих это, вроде бы не сохранилось (всё-таки Левитан работал в Свердловске в обстановке секретности), но в документальном фильме «Говорит Свердловск» есть свидетельства людей, лично видевших легендарного диктора.

С 2004 года в бывшем доходном доме купца Первушина располагается областное предприятие «Газовые сети». В июне 2008-го исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление об установке на здании памятной доски, посвящённой Левитану. Часть здания его владельцы передали для музея, где и открылась экспозиция. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на одном из заседаний регионального правительства сообщал, что из областного бюджета на создание музея «Свердловск: Говорит Москва!» выделено 32 миллиона рублей.

Созданием экспозиции по контракту с Уральским государственным военно-историческим музеем (УГВИМ) занималась столичная компания «Моспромдизайн», которая специализируется на разработке музейных экспозиций (например, музейно-мемориального комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске, музея истории Московской окружной железной дороги, выставок в Третьяковской галерее).

В новом музее три зала, посвящённых Юрию Левитану, истории радио на Урале и собственно Великой Отечественной войне. Экспонаты приобретались у коллекционеров, на аукционах. Документальные, фото- и видеоматериалы переданы Центральным государственным архивом, Центром документации общественных организаций Свердловской области, Свердловским областным фильмофондом. Экспонатами, связанными с именем Юрия Левитана, поделился Владимиро-Суздальский музей-заповедник (Юдка Левитан родился в 1914 году во Владимире, и именно там хранится весь его архив). Год шла подготовительная работа, два месяца занял монтаж.

Экспозиция оснащена мультимедийными технологиями, без которых уже трудно представить современный музей – радиусная стена, на которой демонстрируются кадры кинохроники с голосом Юрия Левитана, мультимедийный стол с картой военных действий, где можно узнать подробную информацию по различным сражениям Великой Отечественной войны. Но отдельного упоминания заслуживает стекло переменной прозрачности – за экраном, транслирующим кадры кинохроники, вдруг появляется реконструированная радиостудия. Все предметы в ней аутентичные (разве что, как рассказали корреспонденту «Областной газеты» сотрудники музея, обивку у дивана пришлось заменить, поскольку она пришла в негодность). Но, скорее всего, как-то так и выглядела студия, где работал Левитан.

Где конкретно она располагалась, тоже неизвестно – кто говорит, что в подвале, по другой версии – на одном из двух этажей (тем более что до войны в здании размещался Свердловский радиокомитет). Но так ли это важно? В конце концов, в Самаре существует музейный комплекс «Бункер Сталина», в котором верховный главнокомандующий вообще никогда не был. Что не мешает бункеру быть едва ли не главной туристической достопримечательностью города.

А Левитан в Свердловске, скорее всего, был. Считается, что с августа 1941-го по март 1943 года. Есть, кстати, версия, что из Свердловска Юрий Левитан уехал как раз в Куйбышев (ныне – Самару), где начала функционировать самая мощная на тот момент радиостанция. Либо сразу вернулся в Москву, и в дальнейшем его голос звучал с улицы Горького (ныне – Тверской).

Музей «Свердловск: Говорит Москва!» – имеет статус филиала Уральского государственного военно-исторического музея.

– Здесь представлены элементы быта советских солдат и тружеников тыла, – рассказала «Областной газете» исполняющая обязанности генерального директора УГВИМ Виктория Керимова. – Образцы различных радиостанций, телефонный аппарат 1943 года, который великолепно сохранился. Есть метрическое свидетельство, фотографии семьи, самого Юрия Левитана в разные годы, копия его трудовой книжки. В наших планах расширение информации, будем добавлять предметный ряд, надеюсь, что у нас появится новое помещение в этом здании, и мы сможем расширить наш музей.

В период ковидных ограничений музей будет работать только с коллективными посещениями по предварительной записи. Но в дальнейшем станет доступен и для свободного посещения. Правда, остаётся вопрос – насколько рентабельным будет небольшой музей, находящийся даже в центре Екатеринбурга, но заведомо проигрывающий крупным музейным комплексам? Вопрос, скорее всего, риторический, и расходы на содержание музея лягут на областной бюджет.

ИНТЕРЕСНАЯ ДЕТАЛЬ Ошибочно считается, что именно Юрий Левитан первым сообщил о начале Великой Отечественной войны, но первенство здесь принадлежит народному комиссару иностранных дел Вячеславу Молотову. Левитан за годы войны зачитал на радио около двух тысяч сводок Совинформбюро и сообщил советскому народу о капитуляции Германии. Записи военных лет не сохранились. Некоторые наиболее значимые сообщения Совинформбюро Юрий Левитан записал уже после войны в 50-е годы.

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… а за ним реконструкция радиостудии Фото: Галина Соловьева

Любопытный посетитель может получить много информации благодаря мультимедийным технологиям Фото: Галина Соловьева

Теперь на доме по адресу ул. 8-е Марта, 28/ ул. Радищева, 2 есть не только мемориальная доска, но и вывеска музея Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева