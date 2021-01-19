Екатеринбургский музей ИЗО начинает переезд экспозиции западноевропейского искусства в центр «Эрмитаж-Урал»

Фото: пресс-служба ЕМИИ

Здание Екатеринбургского музея изобразительных искусств по адресу ул. Воеводина, 5 недоступно для посещения с 18 по 27 января. Дело в том, что коллектив музея начинает долгожданный переезд постоянной экспозиции западноевропейского искусства в центр «Эрмитаж-Урал», открытие которого анонсировано на апрель 2021 года.

Напомним, что открытие первой выставки центра «Эрмитаж-Урал» было намечено на ноябрь 2020-го (строительство завершили летом). Однако пандемия не позволила этому случится: не было средств на покупку выставочного и реставрационного оборудования. В итоге эту статью расходов пришлось сократить втрое (вместо 200 млн руб. стало 75 млн), и получены они будут не из федеральной казны (как планировалось), а из областного и городского бюджетов.

Но главное, что сейчас «Эрмитаж-Урал» выходит на финишную прямую. На протяжении нескольких месяцев сотрудники разных отделов Музея ИЗО готовили план новой экспозиции. Расположится она на втором этаже обновлённого центра. Большая часть произведений будет представлена впервые за долгие годы, гости «Эрмитаж-Урала» смогут познакомиться с разными периодами европейского искусства – от античности до начала ХХ века. Основа коллекции музея сложилась в начале ХХ века, а благодаря послевоенному дару Эрмитажа она пополнилась художественной мебелью, фарфором, живописными и скульптурными работами и другими произведениями.

На данный момент здание на Воеводина, 5 закрыто на переэкспозицию. Теперь оно будет полностью посвящено отечественному искусству, а на месте экспозиции западноевропейских мастеров появятся произведения советского периода.

Экспонаты уже готовы к переезду. Фото: Пресс-служба ЕМИИ

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