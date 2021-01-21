Фестиваль «Слова и музыка свободы» в Екатеринбурге перенесли на лето

Фестиваль «Слова и музыка свободы» в Екатеринбурге перенесли на лето. Фото: Галина Соловьёва.

Организаторы фестиваля «Слова и музыка свободы» сообщили о переносе мероприятия. Оно было запланировано на день рождения первого Президента РФ Бориса Ельцина, 1 февраля.

Предполагалось, что фестиваль пройдёт в режиме онлайн. Однако сегодня организаторы сообщили о намерении не отказываться от живого общения.

«Обсудив с коллегами и друзьями проведение фестиваля «Слова и музыка свободы», мы решили, что онлайн не заменит живого общения, которое является принципиально важным для нашего фестиваля», – заявили в пресс-службе Ельцин Центра.

Таким образом, с 1 февраля мероприятие перенесено на 12 июня – день 30-летия первых президентских выборов в России.

Напомним, ранее сообщалось, что своё участие в фестивале уже подтвердили писатели Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Дмитрий Глуховский, экономист Сергей Гуриев, историк Андрей Зубов, а также музыканты Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и Шура (лидер группы «Би-2»).