Темы дня

Культура / Музеи
21 января 2021, 16:43

Фестиваль «Слова и музыка свободы» в Екатеринбурге перенесли на лето

Ельцин Центр

Фестиваль «Слова и музыка свободы» в Екатеринбурге перенесли на лето. Фото: Галина Соловьёва.

Организаторы фестиваля «Слова и музыка свободы» сообщили о переносе мероприятия. Оно было запланировано на день рождения первого Президента РФ Бориса Ельцина, 1 февраля.

Предполагалось, что фестиваль пройдёт в режиме онлайн. Однако сегодня организаторы сообщили о намерении не отказываться от живого общения.

«Обсудив с коллегами и друзьями проведение фестиваля «Слова и музыка свободы», мы решили, что онлайн не заменит живого общения, которое является принципиально важным для нашего фестиваля», – заявили в пресс-службе Ельцин Центра.

Таким образом, с 1 февраля мероприятие перенесено на 12 июня – день 30-летия первых президентских выборов в России.

Напомним, ранее сообщалось, что своё участие в фестивале уже подтвердили писатели Людмила Улицкая, Александр Архангельский, Дмитрий Глуховский, экономист Сергей Гуриев, историк Андрей Зубов, а также музыканты Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и Шура (лидер группы «Би-2»).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.01.2021, 18:08 / Экономика
Владимир Путин заявил о дисбалансе на рынке жилья в регионах и росте цен на недвижимость
21.01.2021, 17:47 / Политика
Дума Среднеуральска приняла отставку Андрея Зашляпина
21.01.2021, 17:35 / Общество
В Свердловской области из-за мороза до -43 объявили штормовое предупреждение
21.01.2021, 17:19 / Общество
Подписано соглашение между Екатеринбургской епархией и УрЮИ МВД России
21.01.2021, 16:46 / Экономика
Сформированы цели министерства экономики и территориального развития Свердловской области на 2021 год