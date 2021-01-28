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Культура / Музеи
28 января 2021, 17:30

Музей истории Екатеринбурга выиграл грант посольства Великобритании

курс лекций

Музей истории Екатеринбурга выиграл грант посольства Великобритании. Фото: афиша мероприятия.

Музей истории Екатеринбурга при поддержке посольства Великобритании организует курс лекций. Он стартует 2 февраля и будет длиться пять недель.

Об этом сообщил директор уральского музея Сергей Каменский на личной странице в Facebook. Он уточнил, что цикл онлайн-лекций будет посвящён изучению города через искусство. По его словам, лекторий предваряет программу Народных университетов, которая стартует уже в марте.

На официальном сайте управления культуры горадминистрации более подробно рассказывается о мероприятии. Отмечается, что онлайн-курс екатеринбургский музей запускает совместно с британской платформой для сотрудничества кураторов и художников из разных стран "Arts Territory".

"Обмен опытом между исследователями из Лондона и аудиторией из Екатеринбурга расширит представления горожан о том, как работать с локальным контекстом", – говорится в сообщении. 

Известно, что спикерами программы станут художники и кураторы, в том числе Кася Собуцка, Наталья Янула, дуэт "They Are There", Мария Левандовска, Наум Мантра, которые активно используют различные практики взаимодействия с городским пространством и поднимают в своих работах вопрос о связи человека и места его пребывания.

На лекциях слушатели узнают, как территории, карты, ландшафты отражаются в современном искусстве, получат новые знания, смогут задать вопросы британским экспертам, при желании – получат консультацию по собственному арт-проекту. Курс состоит из десяти лекций. Занятия будут проходить на английском языке с синхронным переводом на площадке Zoom во вторник и четверг.

Для участия необходима регистрация. Возрастное ограничение: 16+.

Областная газета Свердловской области

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