В Екатеринбурге отмечают "День Шигирского идола"

В Музеи истории и археологии Урала проходит "День Шигирского идола". Фото: Александр Исаков.

В Музеи истории и археологии Урала проходит "День Шигирского идола". Сегодня, 5 февраля, исполняется 131 год со дня находки древнейшей в мире деревянной культовой скульптуры.

В этот день посетителей музея (пр. Ленина, 69/10) ждёт познавательно-развлекательная программа:

бесплатные экскурсии по залу "Шигирская кладовая", начало в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00;

мастер-класс по резьбе по дереву (11+). Время проведения с 11:00 до 12:30, с 12:30 до 14:00 (запись по телефону 358-95-27);

мастер-класс по изготовлению каменных подвесок из талька. Время проведения с 14:00 до 19:00;

На этот день также запланировано открытие выставок "Древности горбуновского торфяника. Вооружение охотников" и "Каменные диски Древнего Урала", сообщает пресс-служба музея. Отмечается, что праздник проводится 9-й год.