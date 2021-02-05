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Культура / Музеи
5 февраля 2021, 09:55

В Екатеринбурге отмечают "День Шигирского идола"

Большой Шигирский идол

В Музеи истории и археологии Урала проходит "День Шигирского идола". Фото: Александр Исаков.

В Музеи истории и археологии Урала проходит "День Шигирского идола". Сегодня, 5 февраля, исполняется 131 год со дня находки древнейшей в мире деревянной культовой скульптуры.

В этот день посетителей музея (пр. Ленина, 69/10) ждёт познавательно-развлекательная программа:

  • бесплатные экскурсии по залу "Шигирская кладовая", начало в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00;
  • мастер-класс по резьбе по дереву (11+). Время проведения с 11:00 до 12:30, с 12:30 до 14:00 (запись по телефону 358-95-27); 
  • мастер-класс по изготовлению каменных подвесок из талька. Время проведения с 14:00 до 19:00;

На этот день также запланировано открытие выставок "Древности горбуновского торфяника. Вооружение охотников" и "Каменные диски Древнего Урала", сообщает пресс-служба музея. Отмечается, что праздник проводится 9-й год.

Большой Шигирской идол, найденный в 1890 году на Шигирском торфянике на глубине около 4 метров, выставлен в екатеринбургском музее. 

В 2014 году в результате совместных научных исследований российских и немецких ученых, было установлено, что возраст идола составляет более 11 тысяч лет.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге отмечают "День Шигирского идола"