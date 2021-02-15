Создатель и куратор выставки «Бренды советского Урала» – главный научный сотрудник отдела истории Урала Музея истории и археологии Урала Ирина Родина (слева). Фото: Алексей Кунилов

В Музее истории и археологии Урала открылась выставка «Бренды советского Урала», которая представляет собой попытку исторического осмысления нашей недавней истории – от первых лет советской власти до её конца.

На глубину 12 262 метра

– Выставка для нас очень важна, – рассказывает «Облгазете» главный научный сотрудник отдела истории Урала музея, куратор брендовой экспозиции Ирина Родина. – Через три года у Свердловской области 90-летний юбилей. Мы чётко обозначили хронологические рамки – советский период. Постарались выделить те моменты, которые нам показались наиболее важными и интересными. Мы затронули самые разные темы, начиная от географического положения и природных богатств Урала до архитектурного облика, экономических символов.

Не всё необходимое для раскрытия заданной темы оказалось в наличии в музее. Пришлось привлекать материалы из фондов Музея истории архитектуры и дизайна, Музея писателей Урала, Ельцин Центра и Музея института физики металлов. Есть вещи, предоставленные Николаем Карполем, сыном Евгения Родыгина.

Периоду начала масштабного строительства на Урале в 20–30-е годы прошлого века посвящена экспозиция об архитекторах, которым город обязан многими историческими зданиями и сооружениями, к примеру, набережной Городского пруда и Городком чекистов (в одном из зданий и располагается музей). Речь идёт о Вениамине Соколове и Сигизмунде Домбровском. Впервые на выставке представлены их подлинные личные вещи и чертежи. Оба они выпускники Петербургской академии художеств, и классические питерские мотивы в их работах видны сразу же. К сожалению, не всё из задуманного удалось воплотить.

Большой блок посвящён предприятиям, создававшим промышленную мощь не только Свердловской области, но и всего Советского Союза (кто не знает про «опорный край державы»). Качканарский горно-обогатительный комбинат, Верхне-Салдинский металлургический комбинат, Уралвагонзавод и, конечно же, Уралмашзавод.

– Это самое крупное машиностроительное предприятие, продукция которого используется во многих сферах, – рассказывает Ирина Родина. – Мировой рекорд бурения вглубь земли был установлен при помощи буровой головки с алмазным напылением, представленной на нашей выставке (в 1970–1991 годах в Мурманской области была сделана Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина глубиной 12 262 метра, до сих пор остающаяся самым глубоким вторжением человека в земную кору. – Прим. «ОГ»).

Уралмашевская головка с алмазным напылением для бура, который использовался на Кольской сверхглубокой скважине. Фото: Алексей Кунилов

От гигантов до «Малютки»

И рядом с гигантской супертехникой Уралмашзавода, покорившей многие уголки мира, изделие, главным достоинством которого был как раз небольшой его размер – стиральная машина «Малютка». И это тоже примета времени. С конца 60-х годов промышленные гиганты были привлечены к решению проблемы дефицита товаров народного потребления.

– В 1966 году вышло постановление правительства, которым все предприятия обязывались выпускать продукцию гражданского назначения, – рассказывает Ирина Родина. – Идею один из главных конструкторов Уралмашзавода подсмотрел во Франции. Задача была непростая, потому что мини-двигатели у нас не выпускали. В конце концов и эту проблему решили. Стоила такая «Малютка» 38 рублей, спрос был большой.

(«У меня такая в саду до сих пор стирает», – вставляет реплику наш фотокорреспондент Алексей Кунилов).

Ещё один раритет, который был заветной мечтой советского обывателя (купить такой можно было по предварительной записи с льготной очередью для ветеранов войны), – пылесос, он же пульверизатор, он же распылитель и даже фен, а также пуфик, который можно поставить в коридоре. Для маломерных советских хрущёвок – самое то. Кухонным комбайном «Белка», выпускаемым заводом Уралхиммаш, сейчас вряд ли кого-то можно удивить, но он до сих пор встречается на современных кухнях наряду со всевозможными «бошами» и «редмондами». Запчастей для них уже нет, зато по долговечности они своим сородичам фору могут дать.

Ещё один бесспорный символ позднесоветского периода – Свердловский рок-клуб. В качестве подтверждения этого могу привести такой пример. Когда преподаватели журфака МГУ на собеседовании узнали, что я приехал поступать из Пермской области, один из них тут же заметил: «Да-да, у вас там на Урале, в Свердловске, есть группа интересная «Наутилус Помпилиус». Именно этот коллектив и стал одним из героев выставки. Здесь представлены саксофон Алексея Могилевского. Есть и гитара, принадлежавшая одному из музыкантов группы, про которую сейчас вспомнят разве что люди с очень хорошей памятью – «Водопады имени Вахтанга Кикабидзе» из Верхотурья. А ведь тридцать лет назад Александр Кушнир включил альбом «Первый всесоюзный панк-съезд» в «100 магнитоальбомов советского рока».

Есть на выставке экспонаты, посвящённые первому Президенту России Борису Ельцину, первому свердловскому губернатору Эдуарду Росселю (оба они, будучи строителями, немало сделали в советский период для региона), композитору Евгению Родыгину, волейбольному тренеру Николаю Карполю, народной артистке СССР, балерине Нине Меновщиковой, режиссёру Ярополку Лапшину, академикам Николаю Семихатову и Сергею Вонсовскому.

Очки такой оригинальной конструкции принадлежали Павлу Петровичу Бажову, для выставки их предоставил Объединённый музей писателей Урала. Фото: Алексей Кунилов

«ОГ» собрала свои «свердловские бренды» С сентября 2015 года по январь 2019-го на страницах «Областной газеты» выходил большой цикл публикаций под общим названием «Легендарные бренды Свердловской области. Их «героями» стали пиво «Исетское», мини-стиральная машина «Малютка», мотоцикл «Урал», кекс «Свердловский», диск здоровья, синтезатор «Поливокс», пельмени «Уральские», команда по хоккею с мячом СКА (Свердловск), волейбольная «Уралочка», легкоатлетический турнир «Рождественские старты» – всего два десятка материальных и нематериальных явлений, ставших приметами своего времени, чётко ассоциирующимися со Свердловской областью. И даже это ещё не весь перечень, но, пожалуй, из всех попыток собрать воедино то, что по праву считалось и считается символами Среднего Урала, наша была наиболее полной (правда, мы сделали акцент на товарах народного потребления). Поэтому нам тем более было интересно ознакомиться с той версией перечня уральских брендов, которую представил Музей истории и археологии Урала. Здесь надо сделать оговорку о том, что задача музейщиков значительно сложнее, чем у журналистов. Им недостаточно только рассказать о предмете, ограничившись фотографией, – нужно непременно его показать, причём желательно оригинал. Со схожими проблемами в своё время столкнулся писатель Пётр Вайль, взявшийся перенести на телевизионный экран свою книгу «Гений места». Одно дело написать о тесной взаимосвязи творчества Аристофана с Афинами, и совсем другое – показать в современных Афинах события античных времён. Вы скажете, что советский Урал – это гораздо ближе к нам, чем античные Афины. Конечно, но жизнь с тех пор поменялась радикально. И так же радикально изменились окружающие нас предметы. И вот какой парадокс – экземпляра выпускавшегося на Уралмашзаводе диска «Здоровье», по информации «Областной газеты», сейчас нет даже в музее предприятия. А ведь ещё лет тридцать назад эти незамысловатые тренажёры были едва ли не в каждом доме (в моём родном городе Березники такой можно было купить в магазине «Спорт и туризм» только по большому блату). Если прежде считалось, что исторической вещь становится где-то через полвека, то в нашем меняющемся мире в прошлое стремительно уходят даже предметы, окружающие нас ещё десять-двадцать лет назад. Увы, после того как население начиталось популярных книжек про фэншуй, многие артефакты даже недавнего времени нещадно отправлены на свалку. – Коллекция уральских брендов у нас только формируется, – говорит Ирина Родина. – Так что если у кого-то из вас есть бренды советского времени, приносите в музей.

Легендарный пылесос, он же фен, он же пуфик. Фото: Алексей Кунилов

Саксофон музыканта группы «Наутилус Помпилиус» Алексея Могилевского. Фото: Алексей Кунилов

Стенд, посвящённый выдающемуся инженеру-конструктору Николаю Семихатову. Фото: Алексей Кунилов

Выпускавшийся в Свердловске синтезатор «Поливокс» использует на концертах группы «Рамштайн» её клавишник Кристиан Лоренц. Фото: Алексей Кунилов

Гармонь Евгения Радыгина. Фото: Алексей Кунилов

Стенд, посвящённый народной артистке СССР Нине Меновщиковой, в 1956–1975 годах – солистке Свердловского театра оперы и балета. Фото: Алексей Кунилов

Рукописные ноты песни «Уральская рябинушка» с автографом автора. Фото: Алексей Кунилов

Куратор выставки – главный научный сотрудник отдела истории Урала Ирина Родина. Фото: Алексей Кунилов

Удостоверение о присвоении Николаю Карполю звания «Заслуженный тренер РСФСР». Фото: Алексей Кунилов