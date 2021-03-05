В Екатеринбурге открылась первая выставка об истории уральской еврейской общины

На выставке можно по годам прочитать историю появления в Екатеринбурге еврейской общины. Фото: Галина Соловьева

В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка, посвящённая судьбе еврейской общины на Среднем Урале. В экспозиции «Еврейский Екатеринбург» через личные истории, уникальные предметы была и религиозного культа народа Книги можно познакомиться с судьбой уральской еврейской общины.

Основой выставки «Еврейский Екатеринбург» стали интервью с представителями еврейских семей, которые и сегодня проживают на территории столицы Среднего Урала. Также в экспозиции представлены личные фотографии, старинные вещи, документы и письма, молитвенник махзор, священный свиток Эстер и другие исторические артефакты, которые демонстрируют двухвековую историю екатеринбургского еврейского сообщества.

– Это проект, который позволяет узнать новую грань Екатеринбурга через частные истории, – сказал на открытии экспозиции «Еврейский Екатеринбург» директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский. – Мы стараемся быть не только Музеем истории города, но и музеем историй, поэтому для нас очень важно рассказывать об отдельных семьях, конкретных городских сообществах и, конечно же, национальных диаспорах.

«Еврейский Екатеринбург» – один из первых объёмных исследовательских проектов на Урале, который демонстрирует связи двух культур: еврейской и русской. Инициатива этой выставки принадлежит еврейскому культурному центру «Менора».

– На самом деле, в наших семьях и во всех еврейских организациях Екатеринбурга – залежи воспоминаний и материалов, которые давно должны были увидеть свет не только в еврейском сообществе, – отметила председатель центра «Менора» Эльвра Бабич. – Я благодарна, что на открытии выставки собралось много представителей национальных диаспор, потому что межнациональному городу нужно максимально знакомиться с культурой и историей народов.

Посетить выставку «Еврейский Екатеринбург» можно до 5 апреля.