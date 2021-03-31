В Екатеринбурге пройдёт History Fest, посвящённый жизни и быту людей XIX века

Темой фестиваля станет жизнь крестьян, купцов, мещан, чиновников, солдат и офицеров во всём её многообразии. Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга

В субботу, 3 апреля, в Екатеринбурге пройдёт шестой фестиваль History Fest о быте людей в XIX веке. На четырёх площадках города проведут лекции, воркшопы и мастер-классы, посвящённые жизни уральской столицы 200 лет назад.

Темой фестиваля станет жизнь крестьян, купцов, мещан, чиновников, солдат и офицеров: во что одевались люди тех лет, какие причёски носили, что ели и пили, как развлекались и проводили свой досуг, какие танцы и ароматы были в моде в XIX веке. Гости History Fest смогут увидеть исторические костюмы, поучаствовать в танцевальных мастер-классах, посетить урок по фотографированию на камеру-обскуру, послушать лекции о мужской народной моде на Урале, языках флирта и свадьбах старого Екатеринбурга.

Мероприятие пройдёт на четырёх площадках: в Музее истории Екатеринбурга, в Доме Маклецкого, в Доме Метенкова и Водонапорной башне на Плотинке. Фестиваль будет длиться семь часов - с 12:00 до 19:00. К слову, накануне "Областная газета" заключила соглашение об информационном сотрудничестве с Музеем истории Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга

History Fest откроет лекция "История о потерянном платье и свободе, которую не выбирали" дизайнера и основателя модного дома "Соло Дизайн" Натальи Соломеиной. Она расскажет о переменах в жизни женщин в конце XIX - начале XX века, трансформации женской одежды, когда девушки начали работать наравне с мужчинами.

"Костюм в XIX веке стал проекцией эпохи, отражением перемен в экономической и социальной жизни. Замужество перестало быть ключевым событием, одежда перестала быть только украшением. Из мужского гардероба пришли жакет, жилет, сорочка. Корсет сменился смокинговым поясом. Элементы мужского гардероба медленно просочились в женский гардероб, разрушая платье как образ женственности", - сообщают организаторы фестиваля.

Фото: пресс-служба Музея истории Екатеринбурга

Лекция Натальи Соломеиной будет читаться впервые. В рамках выступления дизайнер покажет, как элемент за элементом трансформировалось традиционное женское платье.

На History Fest действует единый билет, который даёт возможность свободно посетить все четыре площадки. Его стоимость — 300 рублей. Забронировать место можно со страницы фестиваля.