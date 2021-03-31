Никита Корытин (справа) и Алексей Богданов рядом с «границей» двух зданий – старого (1912 года) и нового, готового к открытию. Фото: Павел Ворожцов

Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» планируют открыть 1 июля – именно в этот день 80 лет назад началась эвакуация экспонатов Эрмитажа в Свердловск. По словам директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никиты Корытина, готовность площадки – 99 процентов. В этом вчера убедились и корреспонденты «ОГ», побывав в здании на Вайнера, 11.

Отделочные работы уже закончены. Сейчас предстоит организация экспозиций – как постоянных (в частности, разместить западноевропейское искусство XIV–XIX веков), так и временных, первой из которых станет выставка, посвящённая французским мастерам середины и конца XIX века. Замгенерального директора Государственного Эрмитажа по эксплуатации Алексей Богданов отметил, что в залах уже поддерживается необходимая температура и влажность.

Планируется, что Эрмитаж будет проводить на Урале по две выставки в год.

Также Никита Корытин добавил, что открытие центра 1 июля - дата символичная.

- Таким образом, "Эрмитаж-Урал" закольцовывает историю музейной взаимовыручки.

Добавим, что изначально открытие центра «Эрмитаж-Урал» было намечено на ноябрь 2020-го, но пандемия внесла коррективы: на финишном этапе не оказалось средств на покупку выставочного и реставрационного оборудования. Эту статью расходов пришлось сократить втрое (вместо 200 млн руб. стало 75 млн), и траты легли не на федеральный бюджет (как планировалось), а на областной и городской.

Так выглядит холл "Эрмитаж-Урала". Фото: Павел Ворожцов

Соглашение с Эрмитажем о создании на базе Екатеринбургского музея ИЗО центра «Эрмитаж-Урал» глава региона Евгений Куйвашев подписал ещё в 2014 году. В 2015-м проект центра был впервые представлен на ИННОПРОМе. Планировалось, что открытие состоится в 2018 году, но сроки перенесли из-за решения по финансированию, непредвиденных сложностей с застройкой, и ещё на полгода задержалось возведение пристроя к зданию на Вайнера 11, поскольку археологи обнаружили на месте строительства объекты, признанные культурной ценностью.

В центре ярко видно, где историческое здание, а где новое. Фото: Павел Ворожцов

На втором этаже, кроме выставочных пространств, также разместится кофейне и зона отдыха. Попасть в неё можно будет просто с улицы, не покупая билет на выставку. Фото: Павел Ворожцов

В большом зале разместится первая выставка после открытия. Она посвящена французским художникам середины и конца XIX века. Фото: Павел Ворожцов

"Эрмитаж-Урал" (по адресу Вайнера, 11) должен открыться 1 июля 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

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