Владимир Путин поздравил коллектив Свердловского краеведческого музея со 150-летием учреждения

По словам Владимира Путина, коллектив музея вносит значимый вклад в сохранение и популяризацию исторического, художественного и духовного наследия. Фото: Галина Соловьёва.

Свердловский краеведческий музей им. О. Е. Клера 31 марта отмечает 150-летие со дня создания учреждения. С торжественной датой коллектив музея поздравил Президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, коллектив музея достойно продолжает традиции предшественников, вносит значимый вклад в сохранение и популяризацию исторического, художественного и духовного наследия.

"Ваш музей пользуется широким общественным признанием как крупный культурный, образовательный, просветительский центр Урала и всей страны. Он по праву гордится своими знаменитыми отцами-основателями, многими поколениями музейных работников – настоящих подвижников и энтузиастов – и, конечно, интересной и содержательной экспозицией", – говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что сотрудники неустанно пополняют музейную коллекцию, активно взаимодействуют с известными отечественными и зарубежными музеями, проявляют заботу о воспитании молотых учёных, краеведов, искусствоведов, реставраторов, а также предоставляют возможность получить знания и опыт. Российский лидер пожелал коллективу Свердловского краеведческого музея успехов и всего самого доброго.

Отметим, что сегодня в Екатеринбурге проходят торжества по случаю юбилея учреждения, а "Областная газета" рассказывает, как музей живёт в XXI веке.