Музей уральской иконы в Невьянске планируется открыть в 2024 году

Иллюстрация: пресс-служба МУГИСО

Свердловский областной краеведческий музей получит средства на проведение противоаварийных и научно-проектных работ по сохранению особняка с лавкой купца М.Д. Мередина в центре Невьянска. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства области. Приказ регионального министерства культуры об этом был опубликован на портале правовой информации pravo.gov66.ru. В самом музее «ОГ» рассказали о сроках завершения противоаварийных работ и ввода объекта в эксплуатацию.

Речь идёт об объекте культурного наследия регионального значения, который в середине XIX века являлся комплексом из четырёх отдельных зданий с богато декорированными главными фасадами, но в XXI веке, по словам сотрудников музея, превратился в руины.

В будущем в этом здании откроется Музей уральской иконы, который должен стать ещё одним филиалом Свердловского областного краеведческого музея. Информация о реставрации объекта появилась в 2019 году, тогда называлась сумма в 10 миллионов рублей. Однако, как уточнили «Облгазете» в краеведческом музее, пандемия немного отодвинула решение по данному вопросу, но работа ведётся.

В соответствии с планом мероприятий по созданию в Невьянском ГО Музея уральской иконы, утверждённым заместителем губернатора Свердловской области Павлом Крековым, краеведческий музей провёл оформление собственности на земельный участок и здания, входящие в состав этого объекта.

– Сейчас идёт изучение существующей документации по объекту, его истории, определению предмета охраны памятника, – поясняет «ОГ» заместитель гендиректора музея по капитальному строительству Ирина Кузнецова. – Кроме того, проведены работы по расчистке, санации земельного участка для возможности проведения археологических изысканий и обследования памятника, подготовлены сметы расходов на проектные и изыскательские работы, противоаварийные мероприятия. Согласно дорожной карте, в 2021 году мы предполагаем выполнить проектные и противоаварийные работы, а срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.

Справка «ОГ». Памятник архитектуры конца XVIII – начала XIX века «Особняк купца Мередина» ранее принадлежал известному в Невьянске купцу и меценату Марку Мередину. Здание построено в редком архитектурном стиле — классическом модерне. В советское время здесь находилась больница. В 1995 году оригинальные фасады, как и многое из внутренней отделки здания, были уничтожены в результате крупного пожара.