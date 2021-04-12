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Культура / Музеи
12 апреля 2021, 14:23

Пять свердловских городов и посёлок станут площадками Уральской биеннале-2021

Биеннале-2019

Площадки биеннале в течение полугода будут посещать отечественные художники, чтобы познакомиться с индустриальным наследием Урала. Фото: Галина Соловьёва.

В 2021 году площадками Уральской индустриальной биеннале современного искусства, помимо Екатеринбурга, станут девять населённых пунктов Свердловской и Челябинской областей. Российские художники посетят эти города и посёлки, чтобы познакомиться с индустриальным наследием Урала.

В Свердловской области мероприятия в рамках биеннале пройдут в Нижнем Тагиле, Сысерти, Полевском, Асбесте и посёлке Черноисточинск. В Челябинской области площадками фестиваля станут Челябинск, Сатку, Кыштым и посёлок Сокол.

Посёлок Черноисточинск вошёл в список арт-резиденций биеннале благодаря победе в открытом конкурсе, объявленном осенью 2019 года. Всего было подано более 20 заявок на участие в конкурсе от муниципалитетов Челябинской и Свердловской областей. Площадка определялась по следующим критериям: активность местных сообществ, индустриальный контекст муниципалитета и наличие команды единомышленников в населённом пункте.

Площадки биеннале в течение полугода будут посещать отечественные художники, которые познакомятся с городскими сообществами, производственными процессами работающих предприятий и индустриальной историей региона. Результатом таких визитов станут произведения искусства, непосредственно связанные с местом и контекстом их создания.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, уже 13 апреля шведский художник Бехзад Нури посетит Асбест, где он пообщается с местными жителями и обсудит с ними художественный проект - детскую площадку. Встреча пройдёт в Центре культуры и досуга Асбеста (ул. Осипенко, 32) в 14:00.

Напомним, темой Уральской биеннале-2021 года станет изменённая цитата из Екклесиаста – "Время обнимать и уклоняться от объятий".

Ознакомиться с самыми интересными работами Уральской биеннале 2019 года можно в нашем материале.

Областная газета Свердловской области

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