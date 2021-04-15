Названы хедлайнеры этно-площадки Ural Music Night

Хедлайнеры этно-площадки. Фото: предоставлено организаторами музыкального фестиваля.

Организаторы Ural Music Night представили хедлайнеров этно-площадки, которая разместится в саду Вайнера. На сцене выступят питерский коллектив "Троль гнёт ель" и группа "Gilead".

Также гости площадки смогут услышать уральскую группу "Райдо", и коллектив "Волынки и барабаны Санкт-Петербурга". Последние, по словам организаторов, станут неотъемлемой частью торжественной церемонии открытия, которая "будет стилизована под кельтскую свадьбу". Они исполнят традиционную шотландскую музыку.

Выступление фолк-групп будут сопровождаться историческими танцами и перформансами, подготовленными реконструкторами. Участники шоу выступят с оружием и доспехами. Кроме того, в саду Вайнера посетители смогут зайти в трактиры с костюмированными продавцами и аутентичной едой.

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Ранее "Облгазета" сообщала, что желание выступить на Ural Music Night изъявили 7 364 музыканта.

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