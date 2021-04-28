Картины Фёдора Конюхова и мастерство стеклодува

«Областная газета» представляет обзор выставок, которые пройдут в ближайшее время в Екатеринбурге.

«Волшебные сказки из хрусталя»

Фото: Галина Соловьёва

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала представили выставку знаменитого мастера-стеклодува, заслуженного художника РФ Юрия Леньшина.

Юрий Леньшин обучался в стеклодувной мастерской, а позднее работал на химическом комбинате города Курган-Тюбе (Таджикистан). Там, во время выдувания из стекла различных сосудов и колб, Юрий освоил художественные образы: так и появились на свет фигуры животных и птиц, сказочных зверей, кораблей, подсвечников и даже самоваров. Персональные выставки Юрия Леньшина, помимо России, проходили в Канаде, Англии, Швеции, Франции, Италии, Германии, Финляндии, на Кубе и в других странах.

Адрес: Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10). С 27 апреля по 31 мая.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

«Путешествие длиною в жизнь»

Екатеринбург станет одним из немногих городов России, в котором представят выставку работ путешественника, мореплавателя и художника Фёдора Конюхова. Экспозиция объединит более 40 живописных и графических произведений Конюхова.

На выставке можно будет увидеть как ранние камерные работы Фёдора, созданные в конце 1970-х, так и масштабные современные полотна. Произведения выполнены в различных техниках и демонстрируют увлечение художника одновременно несколькими жанрами, но предпочтение, безусловно, отдаётся пейзажу.

Кроме этого, в рамках выставки будет демонстрироваться фильм, созданный Русским музеем. В документальной картине сам Фёдор рассказывает о своих творческих работах и поисках.

Адрес: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5). С 6 мая по 13 июня.

Фото: ЕМИИ

Фото: ЕМИИ

Фото: ЕМИИ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №76 от 29.04.2021