В Екатеринбурге открылась выставка о легендарном разведчике Николае Кузнецове

В мультимедийном парке "Россия - моя история" в Екатеринбурге открылась интерактивная выставка, посвящённая разведчику Николаю Кузнецову. Экспозицию посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава уральской столицы Алексей Орлов и командующий войсками ЦВО Александр Лапин.
В 2020 году к 75-летию Великой Победы в Екатеринбурге открылась экспозиция "Николай Кузнецов. Герои не умирают", а в июле нынешнего года она станет частью постоянной экспозиции на ВДНХ. На её место пришла новая интерактивная выставка - "Николай Кузнецов. Человек-легенда".
Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, авторы проекта поставили перед собой цель создать одно из самых технически совершенных музейных пространств в стране. В частности, авторы используют голографические мониторы, которые демонстрируют объёмное изображение без 3D-очков.
За основу истории уральского разведчика Николая Кузнецова взяты архивные документы, письма, дневники и фотографии из хроники.
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