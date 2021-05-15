"Ночь-музеев-2021": программа мероприятий

"Областная газета" рассказывает о самых масштабных и интересных мероприятиях, экскурсиях и экспозициях, которые стоит посетить. Фото: Владимир Мартьянов.

С 15 на 16 мая в Екатеринбурге состоится юбилейная 15-я культурная акция "Ночь музеев". В субботу вечером свои двери откроют 150 площадок на любой вкус. "Областная газета" рассказывает о самых масштабных и интересных мероприятиях, экскурсиях и экспозициях, которые стоит посетить.

В первую очередь всем гостям культурной акции следует посетить информационный центр "Ночи музеев", который в этом году будет располагаться в пространстве центра "Эрмитаж-Урал" по адресу ул. Вайнера, 11. Там можно будет ознакомиться с полной программой мероприятий, приобрести "единый билет", по которому можно посетить пять платных площадок, а также посетить музей городских фестивалей, где объединены крупные культурные проекты Екатеринбурга. Число билетов ограничено.

Культурный центр "Эрмитаж-Урал" подготовил инклюзивную программу "Культура для всех". В "Ночь музеев" в здании будет работать выставка "История особенной красоты" и арт-объект "Выйти за рамки", пройдут несколько лекций и спектакль "Цирк Принтинпрам имени Даниила Хармса". Гостям представят интересные артефакты, предложат экскурсионную программу по музею и позволят побывать в культурном центре "Эрмитаж-Урал" ещё до его официального открытия.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) погрузит своих гостей в мир музыкальных импровизаций и театральных постановок в рамках проекта "Вперёд, к звёздам!". В музее покажут спектакль "Василиса", проведут музыкальные импровизации, танцевальный перворманс и диджей-сет.

Посетители Театра юного зрителя (ул. Карла Либкнехта, 48) смогут принять участие в интерактивном мастер-классе "Тайны театрального грима" и ощутить себя художником, которые использует в качестве холста человеческое лицо.

Массу интересного для своих гостей подготовил Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26). Любители космоса наверняка оценят интерактивную программу "Наблюдаем за Луной и звёздами", в рамках которой екатеринбуржцы смогут пронаблюдать за Луной и двойными звёздами, а также узнают о том, как обращаться с телескопом. Для тех, кто предпочитает более приземлённые активности, проведут исторические экскурсии "Екатеринбург немецкий" на русском и немецком языках.

Екатеринбургский зоопарк (ул. Мамина-Сибиряка, 189) приглашает уральцев принять участие в программе "Страшно интересно". Посетителям дадут испытать на себе профессии работников зверинца.

Известные поэты уральской столицы соберутся в музее "Литературная жизнь Урала XX века" (ул. Пролетарская, 10), где в рамках акции "Рыжий марафон" будут читать стихи одного из самых трагичных поэтов-земляков - Бориса Рыжего.

Необычная экспозиция "Человек из ткани" будет расположена в здании Музея кукол и детской книги "Страна чудес" (ул. Пролетарская, 16). На выставке будут представлены коллекции кукол уральских путешественников.

Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14) порадует посетителей экспозицей "Взрывы и роботы", посвящённой Году науки и технологий, анимационным фильмом "Стеклянная гармоника" режиссёра Андрея Хржановского и выставкой "Эстетика ню".

Желающие посетить "Дом Метенкова" (ул. Карла Либкнехта, 36) окунутся в атмосферу большого домашнего праздника, кульминацией которого станет открытие выставки "Зримая память. Фотокор Валерий Фаминский" о последних месяцах Великой Отечественной войны. Двор музея станет площадкой для ночной вечеринки, а на фасад здания будет проецироваться слайд-фильм, смонтированный из работ уральский фотографов.

Полная программа мероприятий здесь.

Отметим, что в ночь с 15 на 16 мая в Екатеринбурге будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта, чтобы посетители центральных музеев могли добраться в удаленные районы города. Они будут ходить от перекрёстка проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Отправление транспорта - в 01:00.

Публикуем полный список маршрутов, действующих в ночь на 16 мая:

Фото: сайт акции "Ночь музеев"

В прошлом году онлайн-программа акции в Екатеринбурге прошла 16 мая, офлайн-мероприятия из-за пандемии перенесли на 14 ноября. В этом году организаторы не планируют переносить основные мероприятия. Детская программа пройдёт 15 мая с 11:00 до 18:00, основную программу проведут также 15 мая с 19:00 до 02:00 16 мая. Информационный центр откроется на день раньше, 14 мая. Темами проекта в этом году станут 15-летие акции, Год медицинского работника и Год науки и технологий в РФ.