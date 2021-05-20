К 300-летию Екатеринбурга в городе откроется Музей истории муниципальной власти

В Екатеринбурге за годы существования муниципальной власти в архивах накопилось много артефактов. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбургской городской думе появится Музей истории муниципальной власти города. Постоянную экспозицию планируют разместить на пятом этаже здания по адресу: пер. Банковский, 3/пер. Театральный, 4.

Посетители музея смогут увидеть среди артефактов агитационные листовки разных времён, фотографии народных избранников позапрошлого века, документы по самым резонансным решениям депутатов и многое другое.

Как рассказали в гордуме Екатеринбурга, идея создать собственную историческую экспозицию у депутатов появилась после посещения музея Московской городской думы. С инициативой выступил зампред гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов.

Он выразил надежду, что до октября удастся детально проработать концепцию музея, после чего можно будет закладывать средства на реализацию этого проекта в бюджет 2022 года. Стоит отметить, что к обсуждению концепции выставочного пространства привлекут экспертов музейного дела и разработчиков экспозиций. Так, например, участие в первой дискуссии о создании музея принял участие заместитель гендиректора Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера Владимир Быкодоров.

«В 2022 году Екатеринбургской городской думе исполнится 235 лет. За это время в архивах представительного органа собралось достаточно редких предметов, раскрывающих историю города и людей, которые её создавали», - рассказал депутат.

Напомним, что в помещениях думы города открыта галерея Почётных граждан Екатеринбурга, которая пополняется новыми портретами после присвоения человеку соответствующего звания. На сегодняшний день в экспозиции насчитывается 91 портрет.