Владимир Путин оценил проект музея Вооружённых сил РФ в парке "Патриот"

Сергей Шойгу отметил, что музей в виде огромной звезды, который раскинется на площади 150 тыс. квадратных метров, станет самым крупным музеем в России. Фото: скриншот из видео на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой главе государства представили проект строительства музейного комплекса Вооружённых сил в парке "Патриот". По словам главы Минобороны, в музее будет выставлено около 740 тыс. экспонатов.

Сергей Шойгу отметил, что музей в виде огромной звезды, который раскинется на площади 150 тыс. квадратных метров, станет самым крупным музеем в России.

Уникальность этого сооружения заключается в том, что мы предполагаем сделать здесь, в каждом из крыльев, своего рода [исторический] театр. Здесь же будут представлены артефакты, редуты, оружие, пушки, костюмы, флаги – всё то, что у нас сегодня хранится. У нас только стрелкового оружия с разных войн в запасниках 43 тысячи, разных стволов", – передаёт слова министра пресс-служба Кремля.

Вокруг основного здания музея будет располагаться образцы бронетехники, авиации и другого вооружения. Рядом с храмом Вооружённых сил организуют инсталляцию битвы. Экспозиции сражений будут меняться раз в полгода. Кроме того, в музее будут проводить показы исторических битв, например, Сталинградского сражения, Куликовского сражения и обороны Брестской крепости.

В свою очередь Владимир Путин назвал комплекс "Живым музеем" и отметил, что макет получился очень красивым.