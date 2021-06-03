Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» откроется 3 июля

О дате открытия сообщает пресс-служба Екатеринбургского музея ИЗО. Ранее была информация, что учреждение заработает 1 июля – в день 80-летия с начала эвакуации экспонатов Эрмитажа в Свердловск.
Напомним, изначально открытие центра «Эрмитаж-Урал» (Вайнера,11) было намечено на ноябрь 2020-го, но из-за пандемии сроки пришлось передвинуть.
На первом этаже центра откроется временная выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа – «От романтизма к импрессионизму». На ней представят произведения всемирно известных мастеров, таких как Винсент Ван Гог, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Поль Сезанн, Огюст Роден и другие.
Второй этаж займёт постоянная экспозиция, куда войдет небольшой раздел «Искусство античного мира», а также «Западноевропейское искусство XV — начала XX веков».
На третьем этаже разместится мемориальная экспозиция «В глубоком тылу», посвящённая эвакуации эрмитажной коллекции из Ленинграда в Свердловск в годы Великой Отечественной войны.
Подробная информация о цене билетов и правилах посещения «Эрмитаж-Урала», как сообщают в Екатеринбургском музее ИЗО, появится позже.
Соглашение с Эрмитажем о создании на базе Екатеринбургского музея ИЗО центра «Эрмитаж-Урал» глава региона Евгений Куйвашев подписал ещё в 2014 году. В 2015-м проект центра был впервые представлен на ИННОПРОМе. Планировалось, что открытие состоится в 2018 году, но сроки перенесли из-за решения по финансированию, непредвиденных сложностей с застройкой, и ещё на полгода задержалось возведение пристроя к зданию на Вайнера 11, поскольку археологи обнаружили на месте строительства объекты, признанные культурной ценностью.