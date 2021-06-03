Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» откроется 3 июля

Фото: Павел Ворожцов

О дате открытия сообщает пресс-служба Екатеринбургского музея ИЗО. Ранее была информация, что учреждение заработает 1 июля – в день 80-летия с начала эвакуации экспонатов Эрмитажа в Свердловск.

Напомним, изначально открытие центра «Эрмитаж-Урал» (Вайнера,11) было намечено на ноябрь 2020-го, но из-за пандемии сроки пришлось передвинуть.

На первом этаже центра откроется временная выставка французской живописи и скульптуры XIX века из собрания Эрмитажа – «От романтизма к импрессионизму». На ней представят произведения всемирно известных мастеров, таких как Винсент Ван Гог, Гюстав Курбе, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген, Поль Сезанн, Огюст Роден и другие.

Второй этаж займёт постоянная экспозиция, куда войдет небольшой раздел «Искусство античного мира», а также «Западноевропейское искусство XV — начала XX веков».

На третьем этаже разместится мемориальная экспозиция «В глубоком тылу», посвящённая эвакуации эрмитажной коллекции из Ленинграда в Свердловск в годы Великой Отечественной войны.

Подробная информация о цене билетов и правилах посещения «Эрмитаж-Урала», как сообщают в Екатеринбургском музее ИЗО, появится позже.