В Екатеринбурге открылась масштабная мультимедийная выставка «Александр Невский. Судьба России». Фото

Фото: Павел Ворожцов

Вчера в парке «Россия – моя история» (ул. Народной воли, 49) открылось мультимедийное выставочное пространство «Александр Невский. Судьба России», созданное с использованием технологий полного погружения.

На 800 квадратных метрах авторы объединили иммерсивные и игровые технологии погружения, голографические проекции, интерактивные touch-решения, видеопроекции и дополненную реальность. Пространство состоит из нескольких залов, каждый из которых раскрывает роль Александра Невского в русской истории.

Центральной и самой насыщенной на инновации площадкой стала зона Ледового побоища.

В открытии мультимедийной экспозиции приняли участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, режиссёр Никита Михалков, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский (проект реализован по инициативе учредителей Фонда святой Екатерины).

Напомним, что в 2021 году в России проходят праздничные мероприятия, посвященные празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов