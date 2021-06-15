Никита Михалков: «Такая выставка должна работать 24/7»

Экспозиция развернулась на 800 кв метрах парка Фото: Павел Ворожцов

В екатеринбургском парке «Россия – Моя история» (ул. Народной Воли, 49) открылось выставочное мультимедийное пространство «Александр Невский. Судьба России». Экспозиция, посвящённая 800-летию со дня рождения великого полководца, была создана основателем компании Illogic Фабио Каччатори при поддержке Фонда святой Екатерины.

Создатели необычной экспозиции ориентировались на молодёжь, поэтому она представлена в виде настоящего аттракциона, для которого потребовалось 15 грузовиков с декорациями и техническим оборудованием. Главной идеей проекта стало погружение в виртуальную реальность. В начале выставки зрителям был представлен голографический театр, где «виртуальный» актёр Дмитрий Певцов рассказывает о роли непобедимого полководца в судьбе России.

Александр Невский не только не проиграл ни одной битвы, но и укрепил становление нашей страны как великой православной державы. Также посетители смогли прогуляться по средневековому Новгороду: увидеть убранство дома, пострелять из лука, сразиться на мечах.

Центром выставки стало, конечно же, Ледовое побоище, в котором благодаря 3D- и 5D-технологиям – трёхмерным экранам, фигурам воинов и объёмному звуку – смогли принять участие гости.

Дополняет экспозицию яркий комикс, основанный на графическом романе «Александр Ярославич. Исторический эпос».

На открытии выставки присутствовал в том числе митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Он отметил, что создателям удалось сделать выставку действительно интересной. А митрополит Челябинский и Миасский Алексий сказал, что был бы рад увидеть эту экспозицию и в своём регионе.

Также проект оценил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Символично, что одной из наград генерал-полковника является орден Александра Невского, им награждают за подвиги и отличия в боях во время защиты Отечества при нападении на Россию внешнего противника.

Одним из первых выставку посетил Никита Михалков.

– Ледовое побоище – это важнейшее не только историческое, но и политическое событие. Я считаю, что эта выставка, открытая в городе с невероятной трагической и героической судьбой, должна работать 24/7. Сюда нужно водить детей и родителей, — отметил режиссёр.

Фабио Каччатори: «Александр Невский очень любопытный исторический персонаж. Он воин, но одновременно святой и человек, занимающий большой пост. Где ещё в истории мы можем найти все эти три характеристики вместе?» Фото: Павел Ворожцов

Никита Михалков отметил не только познавательность выставки, но и сакральность Фото: Павел Ворожцов

Комиксы - один из приёмов, рассчитанный на привлечение молодёжи Фото: Павел Ворожцов

Прогулка по средневековому Новгороду начинается отсюда Фото: Павел Ворожцов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил, что создателям удалось сделать выставку действительно интересной. Фото: Павел Ворожцов

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