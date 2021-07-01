Министр культуры РФ и губернатор Свердловской области дали старт работе центра "Эрмитаж-Урал"

По словам главы Минкультуры, рядом с культурно-просветительским центром появится благоустроенная территория, где будут проводить мероприятия для всей семьи. Фото: Павел Ворожцов.

Министр культуры России Ольга Любимова прибыла в Екатеринбург, чтобы вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым дать старт работе культурно-просветительского центра "Эрмитаж-Урал". Для главы Минкульта и губернатора провели экскурсию по реставрационно-хранительскому корпусу центра.

Ольга Любимова заявила, что "Эрмитаж-Урал" объединит в себе как временные выставки из Государственного Эрмитажа, так и постоянную экспозицию с экспонатами, переданными центру в благодарность за спасение музейных коллекций. По словам главы Минкультуры, рядом с культурно-просветительским центром появится благоустроенная территория, где будут проводить мероприятия для всей семьи.

"Открывая уникальное музейное пространство, необходимо отметить вклад хранителей, подвижников своего дела и уникальных профессионалов. Именно благодаря их титаническому труду даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны ни один из более 1 миллиона экспонатов Эрмитажа не был утрачен во время эвакуации на Урал", – передаёт слова министра культуры департамент информполитики Свердловской области.

Евгений Куйвашев и Ольга Любимова ознакомились с возможностями реставрационно-хранительского корпуса, где находятся реставрационные мастерские и помещения для распаковки и хранения экспонатов. Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин подчеркнул, что в новом корпусе созданы идеальные условия для хранения музейных ценностей.

После экскурсии министр и губернатор связались с помощью телемоста с гендиректором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, чтобы обсудить значимость этого центра для Урала и России в целом.

"Благодаря совместной работе сотрудников музея, Эрмитажа, Минкультуры России и региональных властей были преодолены все трудности на пути к созданию центра. Его открытие – замечательный образец музейного сотрудничества нового типа", – сказал Михаил Пиотровский.

Церемонию открытия центра "Эрмитаж-Урал" Евгений Куйвашев прокомментировал на своей странице в Instagram.

"Мы хотели открыть его в Екатеринбурге много лет, ведь именно сюда во время Великой Отечественной войны были эвакуированы экспонаты петербургского музея. И, наконец, получилось!", – пишет губернатор.

Он сказал, что из всех произведений искусства, которые будут представлены на первой выставке, ему больше всего понравилась работа Ван Гога "Пейзаж с домом и пахарем".